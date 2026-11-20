Quem devolve garrafas e latas em Famalicão, no quiosque localizado nas Oficinas Gerais do Município, pode agora receber o dinheiro diretamente na conta bancária, através do MB WAY. O processo demora apenas alguns segundos e não tem custos para o consumidor.

A novidade resulta de uma parceria entre a SIBS, que gere a rede Multibanco e o MB WAY, e a SDR Portugal (Sociedade de Depósito e Reembolso), entidade sem fins lucrativos responsável pelo sistema volta. Famalicão é um dos nove Quiosques volta do país que já têm esta opção, a par de Barcelos, Albufeira, Lagoa, Portimão, Almada, Cascais, Funchal e Ponta Delgada.

Até agora, o reembolso era feito no próprio local, através de um talão para descontar nas compras ou em dinheiro. Segundo a Lusa, só as máquinas volta do Mercadona permitiam receber o valor na conta bancária. O MB WAY passa a ser mais uma alternativa.

Para já, a funcionalidade está disponível apenas nos Quiosques volta, que fazem parte da rede própria da SDR Portugal e são diferentes das máquinas que existem à porta da maioria dos supermercados. Quem devolve as embalagens no supermercado do costume continua a receber o reembolso como até aqui.

Para receber o dinheiro, basta devolver as embalagens no quiosque, abrir a app MB WAY, escolher a opção “Pedir Dinheiro” e depois “Receber do Comerciante”. A app mostra um QR Code, que deve ser lido pela máquina. O valor é creditado de imediato na conta associada ao MB WAY.