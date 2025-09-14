Maratona Fotográfica juntou 60 participantes em Famalicão

As ruas de Vila Nova de Famalicão receberam este sábado, 13 de setembro, a 13ª edição da Maratona Fotográfica, organizada pela Associação Caixa de Imagens (ACI).

Participaram cerca de 60 fotógrafos vindos de várias zonas do país, do Porto ao Estoril, passando por Lisboa e Fafe. O desafio consistiu em captar a cidade através de oito temas fotográficos que exploraram recantos, pessoas e detalhes do território famalicense.

Este ano foram atribuídos 2.200 euros em prémios. Além das distinções principais, foi criado o Prémio ValorPneu, em parceria com a Continental, que distinguiu imagens criativas sobre a vida e a “nova vida” dos pneus.

“O balanço não podia ser mais positivo. Desde 2011 assumimos este desafio e queremos continuar a honrar a Maratona. Ficamos de coração cheio ao ver o entusiasmo dos participantes e o apoio dos parceiros. Isso motiva-nos a fazer sempre mais e melhor”, afirmou o presidente da ACI, António Lima.

As melhores imagens seguem agora para apreciação do júri. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá entre outubro e novembro.