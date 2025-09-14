Concelho, Sociedade

Maratona Fotográfica juntou 60 participantes em Famalicão

As ruas de Vila Nova de Famalicão receberam este sábado, 13 de setembro, a 13ª edição da Maratona Fotográfica, organizada pela Associação Caixa de Imagens (ACI).

Participaram cerca de 60 fotógrafos vindos de várias zonas do país, do Porto ao Estoril, passando por Lisboa e Fafe. O desafio consistiu em captar a cidade através de oito temas fotográficos que exploraram recantos, pessoas e detalhes do território famalicense.

Este ano foram atribuídos 2.200 euros em prémios. Além das distinções principais, foi criado o Prémio ValorPneu, em parceria com a Continental, que distinguiu imagens criativas sobre a vida e a “nova vida” dos pneus.

“O balanço não podia ser mais positivo. Desde 2011 assumimos este desafio e queremos continuar a honrar a Maratona. Ficamos de coração cheio ao ver o entusiasmo dos participantes e o apoio dos parceiros. Isso motiva-nos a fazer sempre mais e melhor”, afirmou o presidente da ACI, António Lima.

As melhores imagens seguem agora para apreciação do júri. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá entre outubro e novembro.

Famalicão: Marcelo levou o CITEVE ao Bürgerfest

O CITEVE esteve no Bürgerfest – Festa dos Cidadãos, que terminou este sábado, em Berlim, nos jardins da residência oficial do Presidente da República da Alemanha.

Esta festa celebra a integração, a cultura e a cooperação entre países, tendo Portugal como convidado de honra e o CITEVE esteve presente a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O stand do centro de investigação, com sede em VN Famalicão, deu a conhecer algumas das soluções desenvolvidas no projeto be@t-bioeconomia na têxtil, promovendo a ligação entre inovação e sustentabilidade e o conceito de moda responsável, “mostrando como o setor têxtil e do vestuário pode impulsionar uma transformação ecológica e social”.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou o stand do CITEVE no Bürgerfest, reforçando a relevância da inovação sustentável para o futuro da indústria. Também a Embaixadora de Portugal na Alemanha, Madalena Fischer e Rui Boavista Marques, representante do AICEP, visitaram o stand do Citeve.

Famalicão: Equipa sub-19 entra a vencer na estreia na primeira divisão

Na época de estreia na primeira divisão nacional sub-19 feminina, o FC Famalicão venceu, 2-1, o Torreense.

Joana Azevedo e Maria André foram às autoras dos golos famalicenses.

Na segunda jornada, as jovens famalicenses visitam o Clube Albergaria, também vitorioso na primeira jornada

Famalicão: Equipa de futsal consegue feito inédito

A equipa de futsal do FC Famalicão fez história, este sábado, ao vencer, 1-2, o Elétrico, na segunda jornada da Liga Placard. É a primeira vitória na época de estreia no principal campeonato nacional da modalidade.

Em Ponte de Sor, a equipa de Kitó Ferreira foi sólida e eficaz para sair com o triunfo por 2-1, com golos de Risi e Amílcar. Na primeira parte do encontro valeu o golo de Risi; na segunda, a equipa visitada conseguiu o empate que foi desfeito por Amílcar, num livre direto convertido com êxito na fase final do jogo.

Na próxima jornada, o Famalicão volta a jogar fora. Desta feita em casa da Quinta dos Lombos.

Famalicão esteve a vencer o Sporting mas acabou por sofrer a primeira derrota da época (1-2)

O Estádio Municipal de Famalicão recebeu esta noite o duelo da 5.ª jornada da I Liga entre FC Famalicão e Sporting. Num jogo intenso, os famalicenses até começaram melhor, com Gustavo Sá a inaugurar o marcador aos 17 minutos, de cabeça, após canto.

A resposta leonina surgiu pouco depois: Pedro Gonçalves restabeleceu a igualdade aos 22’, também no coração da área.

Na segunda parte, Luís Suárez deu a volta ao resultado, aos 65 minutos, após assistência de Pote, fixando o 1-2 final. O Famalicão ainda procurou o empate, com destaque para uma bola ao poste de Geovany Quenda, mas o Sporting segurou a vitória.

Assaltos a garagens em Famalicão levam homem a cumprir cinco anos de prisão

O Supremo Tribunal de Justiça recusou alterar a sentença aplicada a um homem de Famalicão, que continuará a cumprir cinco anos e quatro meses de prisão efetiva, avança o jornal O Minho. O caso remonta a 2021, quando três jovens, com idades entre os 20 e os 25 anos, foram julgados em Braga por assaltos a garagens destinados ao furto de volantes BMW e outros bens.

Os cúmplices receberam penas suspensas (dois anos e dez meses para um deles e quatro anos e nove meses para o outro). Já o principal arguido tentou obter uma redução da pena e a suspensão da sua execução, mas os juízes do Supremo salientaram a gravidade dos factos e a tendência para a repetição de crimes patrimoniais.

Os assaltos permitiram a apropriação de um volante no valor de cinco mil euros, de um motociclo e de outros objetos. No último crime, a PSP surpreendeu o grupo, apreendendo ferramentas de arrombamento e uma pistola pneumática. O arguido central já tinha cumprido quase oito anos de prisão por tráfico de droga e furto qualificado.

De hotel a residências e galeria comercial: Obras no antigo Garantia estão na reta final

O emblemático edifício do antigo Hotel Garantia, no centro histórico de Vila Nova de Famalicão, está na reta final das obras de reabilitação. Inaugurado em 1943 e durante décadas uma referência da cidade, o imóvel vai transformar-se num moderno empreendimento residencial e comercial.

A intervenção resulta da visão da promotora FIVE – Promoções Imobiliárias e do traço do gabinete de arquitetura Noé Diniz, com execução da obra pela construtora Gabriel Couto. O projeto vai devolver centralidade e dinamismo a uma das zonas mais emblemáticas da cidade.

O novo Garantia Residences contará com 18 apartamentos T2, T3 e T4, todos com lugar de estacionamento e arrumos fechados. No rés do chão, a galeria comercial vai manter a configuração original, acolhendo várias lojas destinadas a comércio e serviços, reforçando a ligação do edifício ao quotidiano urbano.

A conclusão da obra aproxima-se e marca o regresso de um espaço que fez parte da memória coletiva famalicense, agora preparado para responder às exigências da vida moderna.