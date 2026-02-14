Marca famalicense Vieira entra no capital da Nolita e reforça aposta no segmento saudável

A marca famalicense de bolachas Vieira reforçou a sua estratégia de crescimento com a entrada no capital da Nolita, especializada em granolas e produtos funcionais. A informação foi avançada pelo Imagens de Marca.
Com raízes em Vila Nova de Famalicão, a Vieira aposta assim no segmento premium e saudável, acompanhando a mudança dos hábitos de consumo e a procura por produtos com menos açúcar e maior valor nutricional. O investimento permitirá à Nolita acelerar o desenvolvimento tecnológico, incluindo um processo inovador que utiliza fibras para adoçar e caramelizar, sem recurso a açúcares adicionados.
Segundo as responsáveis das duas empresas, a parceria pretende ampliar a presença da Nolita no mercado e contribuir para posicionar a indústria alimentar portuguesa nos segmentos de maior valor acrescentado, conciliando nutrição, funcionalidade e sabor.