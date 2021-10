O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já recebeu a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e a vacina da gripe.

De acordo com a nota publicada no website da Presidência, o chefe de Estado foi inoculado no centro de vacinação em São Domingos de Rana, em Cascais.

Marcelo Rebelo de Sousa foi convocado por SMS.