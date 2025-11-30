Marcelo Rebelo de Sousa admite estar triste com os números da pobreza

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse sentir frustração com os números da pobreza em Portugal, que continuam acima de dois milhões de pessoas. Entre as causas apontou crises internacionais, a pandemia de covid-19 e o envelhecimento da população.

Durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, elogiou o trabalho da instituição e anunciou que será voluntário após terminar o mandato.

A campanha de recolha de alimentos envolve mais de 42 mil voluntários e decorre até 7 de dezembro, presencialmente e online. Quase 400 mil pessoas recebem apoio direto dos Bancos Alimentares.