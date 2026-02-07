Marcelo Rebelo de Sousa apela ao voto mesmo em tempo de calamidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se esta noite aos portugueses para incentivar a participação na segunda volta das eleições presidenciais, mesmo perante a calamidade que afeta dezenas de municípios devido às fortes tempestades.

Numa mensagem ao país, Marcelo salientou que votar amanhã é um ato de coragem e de afirmação da democracia. “Votar amanhã é vencer a calamidade, é reconstruir o futuro, é exercer a liberdade. Votar amanhã é Portugal”, sublinhou.

O chefe de Estado dirigiu palavras de apoio às pessoas que sofreram perdas: familiares, casas, cultivos agrícolas, lojas e fábricas, ou que ficaram sem serviços essenciais como água, luz e telefone. Agradeceu a resistência, a determinação e a coragem demonstradas, realçando o esforço das comunidades em não desistir perante a adversidade.