Marcelo Rebelo de Sousa apela ao voto mesmo em tempo de calamidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se esta noite aos portugueses para incentivar a participação na segunda volta das eleições presidenciais, mesmo perante a calamidade que afeta dezenas de municípios devido às fortes tempestades.

Numa mensagem ao país, Marcelo salientou que votar amanhã é um ato de coragem e de afirmação da democracia. “Votar amanhã é vencer a calamidade, é reconstruir o futuro, é exercer a liberdade. Votar amanhã é Portugal”, sublinhou.

O chefe de Estado dirigiu palavras de apoio às pessoas que sofreram perdas: familiares, casas, cultivos agrícolas, lojas e fábricas, ou que ficaram sem serviços essenciais como água, luz e telefone. Agradeceu a resistência, a determinação e a coragem demonstradas, realçando o esforço das comunidades em não desistir perante a adversidade.

Famalicão: Assaltam bomba durante a madrugada para levar chupas, gomas e algum tabaco

Um assalto ocorrido na madrugada deste sábado obrigou ao encerramento, durante a manhã, da loja de um posto de combustível em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão.

Segundo avança o jornal O Minho, encapuzados terão forçado a entrada no estabelecimento por volta da 01:00, depois de partirem o vidro da porta principal. O objetivo seria retirar dinheiro da caixa, mas, não encontrando qualquer valor, acabaram por levar tabaco e alguns doces antes de fugirem, já com o alarme ativado.

Os danos causados, incluindo a substituição do vidro, representam um prejuízo de cerca de três mil euros, aos quais se juntam os produtos furtados e as perdas resultantes do encerramento temporário da loja.

A GNR deslocou-se ao local, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária.

Natal em Famalicão: Levantados mais de 36 Milhões dos multibancos do concelho

Os levantamentos efetuados nas caixas Multibanco do concelho de Vila Nova de Famalicão durante o mês de dezembro de 2025 totalizaram 36.536.350 euros, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Do valor global registado no período natalício, 35.472.590 euros foram levantados com cartões nacionais, enquanto os cartões estrangeiros representaram 1.063.760 euros, demonstrando que a grande maioria das operações continua a ser realizada por utilizadores nacionais, embora se mantenha a presença de visitantes e emigrantes nesta época festiva.

Em comparação com anos anteriores, verifica-se uma descida dos montantes levantados, interrompendo a tendência de valores elevados observada após o período pandémico.

Os dados do INE mostram a seguinte evolução nos levantamentos durante o mês de dezembro em Famalicão:

  • 2020 — 35.117.760 €

  • 2021 — 37.964.800 €

  • 2022 — 38.853.930 €

  • 2023 — 38.775.650 €

  • 2024 — 38.970.310 €

  • 2025 — 36.536.350 €

Depois de três anos consecutivos acima dos 38 milhões de euros, dezembro de 2025 regista uma redução de cerca de 2,4 milhões de euros face a 2024, aproximando-se novamente dos valores observados em 2021.

Após vencerem em 2025, Bombeiros Famalicenses não participam nas Marchas deste ano

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses não vão participar nas Marchas Antoninas deste ano, depois de terem sido os grandes vencedores da edição de 2025.

A informação foi adiantada à Cidade Hoje pelo presidente da Direção, Amadeu Carneiro, que explica que a decisão se prende com a preparação das comemorações do centenário da corporação, agendadas para o próximo ano.

No âmbito dessa preparação, a corporação decidiu suspender a realização e participação em algumas iniciativas, de forma a concentrar esforços nas celebrações dos 100 anos da instituição.

Comprar o essencial no supermercado está cada vez mais caro

O valor do cabaz alimentar alcançou esta semana os 253,09 euros, registando o preço mais alto dos últimos quatro anos.

Dados da DECO Proteste, citados pelo jornal ECO, indicam que, em 2022, este mesmo cabaz custava menos 65,49 euros do que atualmente.

Os aumentos mais significativos verificaram-se na curgete, no novilho para cozer e nos ovos. O cabaz monitorizado reúne mais de 60 produtos alimentares essenciais.

CNE confirma: Eleições não podem ser adiadas

A Comissão Nacional de Eleições afirmou que não é possível adiar as eleições em todo o país, explicando que a lei apenas prevê o adiamento da votação em municípios onde existam situações excecionais que impeçam o normal funcionamento das assembleias de voto.

A nota surge depois de André Ventura ter proposto o adiamento da segunda volta das presidenciais devido ao mau tempo. A CNE sublinha, porém, que alertas meteorológicos ou estados de calamidade não justificam automaticamente essa decisão, sendo preferível, quando necessário, mudar os locais de voto.

Sempre que haja adiamento, a votação deve realizar-se sete dias depois, mantendo-se, ainda assim, a divulgação dos resultados provisórios no domingo.

A CNE apelou também à participação dos eleitores e aconselha a confirmação do local de voto através do número 3838 ou do portal do recenseamento eleitoral.

Em Alcácer do Sal, afetado pelas cheias, a votação foi adiada para 15 de fevereiro por razões de segurança.

Preço da gasolina aumenta e gasóleo desce na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço da gasolina deverá aumentar 1 cêntimo por litro, já o gasóleo tem margem para uma ligeira descida de 0,5 cêntimos.