Sociedade

Marcelo Rebelo de Sousa faz apelo ao voto: “Votem por vós, pelas famílias e comunidades”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou este sábado, em Belém, à participação dos portugueses nas eleições autárquicas deste domingo, 12 de outubro.

Considerou ser “fundamental exercer o direito ao voto nas autárquicas, uma cidadania de maior proximidade a funcionar”, elogiando uma campanha “pacífica, civilizada, intensa e disputada”.

Marcelo alertou que “não ir votar é renunciar a intervir na resolução concreta de problemas das nossas vidas” e lembrou que os próximos quatro anos serão decisivos para aplicar “milhões de euros que não voltam mais” do PRR.

“Amanhã votem por vós próprios, pelas vossas famílias e comunidades, pelo futuro, por Portugal que sois todos vós”, concluiu.

Deixe um comentário

Famalicão: Carro parado horas na berma da variante escondia casal embriagado que fazia uma “sesta”

Um homem e uma mulher, com cerca de 50 anos, foram encontrados embriagados no interior de um automóvel que esteve parado durante várias horas na berma da variante nascente de Famalicão, nas proximidades do posto de abastecimento da PRIO, em Calendário, Famalicão.

O veículo, imobilizado junto à via e com visíveis danos na parte dianteira, levantou suspeitas de que pudesse ter estado envolvido num acidente pouco antes de ser ali deixado.

Os Bombeiros Famalicenses foram acionados e, à chegada ao local, encontraram o casal a dormir nos bancos traseiros do carro, sob visível estado de embriaguez.

A PSP foi também chamada ao local para registar a ocorrência.

Famalicão: Burlão do multibanco do Louro diz ter devolvido dinheiro, mas vítima desmente

A Cidade Hoje conseguiu chegar ao contacto com o homem apontado como responsável por um esquema de burla na venda de bilhetes de futebol, denunciado há cerca de um mês.

O contacto foi feito por e-mail, onde o alegado burlão afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. Garantiu ainda que, no caso relatado pela Cidade Hoje, já teria procedido à devolução dos 200 euros pagos pela vítima. No mesmo contacto, o homem ( que nunca se identificou ) apelou à remoção da reportagem anteriormente publicada.

Contudo, o lesado confirmou à Cidade Hoje um novo contacto por parte do mesmo indivíduo, mas garantiu que o dinheiro não foi devolvido, ao contrário do que o alegado burlão afirmou.

Recorde-se que o caso envolveu a venda de bilhetes para jogos de futebol através da aplicação Telegram, com pagamento feito por MBWay. O burlão chegou a enviar um bilhete digital que se revelou falso e levantou o valor de 200 euros numa caixa Multibanco do Millenium BCP, no Louro, em Famalicão.

Famalicão: Jovens de 16 e 18 anos detidos pelo roubo de uma trotinete

A PSP deteve esta terça-feira, dois jovens de 16 e 18 anos, pelo roubo de uma trotinete em Famalicão. A vítima, a quem foi roubado o veículo com recurso a violência, deu o alerta às autoridades que intercetaram os assaltantes.

Os suspeitos foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Guimarães esta quarta-feira.

Voto antecipado em Famalicão: 156 eleitores já exerceram o direito de voto

Terminou esta terça-feira, o prazo estabelecido para votar de forma antecipada para as Eleições Autárquicas, agendadas para o próximo domingo, dia 12 de outubro.

Em Famalicão, 156 pessoas já exerceram o seu direito de voto, maioritariamente por motivos profissionais. Sete estudantes, quatro pessoas internadas em unidades de saúde e dezassete em situação de prisão também votaram antecipadamente.

No total por entre as trinta e nove comunidades de freguesia, Famalicão tem 121 607 eleitores distribuídos pelas 145 secções em atividade no próximo domingo.

GNR encontra 1 500 artigos falsificados em armazéns da região

A GNR apreendeu cerca de 1.500 artigos falsificados, entre roupa e calçado, numa operação realizada no distrito de Braga. Três pessoas, com idades entre os 38 e os 52 anos, foram constituídas arguidas por contrafação.

A operação, chamada “Malha”, resultou de uma investigação de cerca de um ano e meio do DIAP de Braga. Segundo a GNR, o grupo produzia e vendia artigos têxteis falsificados em Portugal e Espanha.

Durante a ação, foram feitas várias buscas em casas, veículos e armazéns, onde foram apreendidos materiais de embalamento, etiquetas, máquinas, telemóveis e uma viatura.

No total, participaram 35 militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR, com o apoio de equipas de perícia digital e cães treinados.

Famalicão entre os municípios mais sustentáveis e competitivos do país

Os mais recentes estudos nas áreas da sustentabilidade e competitividade revelam boas notícias para Vila Nova de Famalicão.

O ‘Índice de Sustentabilidade Municipal’, elaborado pela Universidade Católica Portuguesa para avaliar o grau de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aponta para o crescimento da autarquia famalicense, avaliado em 159 indicadores dos 17ODS que são a base de estudo.

Na última semana, a autarquia foi também apontada no Ranking de Competitividade Municipal, elaborado pelo Instituto Mais Liberdade, como um dos municípios mais competitivos do país.

Na análise das dimensões da Governança, Economia, Social e Ambiental, que no estudo representam as quatro esferas da sociedade que devem estar interligadas para assegurar um futuro sustentável, os níveis de desempenho do Município de Famalicão estão acima da média nacional em três deles, Governança, Economia e Social, sendo que no índice de avaliação ambiental, Famalicão tem vindo sempre a crescer no cumprimento dos objetivos, subindo de uma taxa de 53,6% em 2020 para 57,8% de avaliação positiva nos indicadores.

“São números muito importantes para definir e ajustar as políticas públicas na gestão do Município, que ao mesmo tempo nos permitem monitorizar os resultados que estamos a ter e, com transparência, dar à população uma ferramenta que permita perceber qual é o grau desempenho do território nos diferentes níveis de sustentabilidade”, aponta o Presidente de Câmara, Mário Passos.

Vila Nova de Famalicão é também referido no “Ranking de Competitividade Municipal”, destacando-se como um dos concelhos mais dinâmicos do Minho: o segundo depois de Braga, e à frente dos municípios de Barcelos, Guimarães e Viana do Castelo.

No estudo, desenvolvido pelo Instituto Mais Liberdade, Famalicão ocupa a 33.ª posição do ranking que avaliou 186 municípios com mais de dez mil habitantes, tendo em conta indicadores como governação local, economia, educação, proteção, justiça, inovação, serviços públicos e qualidade de vida.

Famalicão recebeu nota positiva em áreas como Proteção, Justiça e Educação, estando entre os mais competitivos da região norte.