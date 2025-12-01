Última Hora

Marcelo Rebelo de Sousa operado esta noite de urgência

O Presidente da República vai ser submetido a uma cirurgia esta noite, depois de ter sido internado de urgência no Hospital de São João, no Porto, com uma hérnia encarcerada. Marcelo sentiu-se mal durante o regresso de Amarante, onde esteve nas cerimónias fúnebres de António Mota.

Segundo a Presidência, o Chefe de Estado foi levado ao hospital por se encontrar indisposto, tendo os médicos decidido avançar com exames antes da viagem para Lisboa. Uma nova atualização será divulgada quando houver resultados.

Nos últimos anos, Marcelo enfrentou outros incidentes de saúde, incluindo uma operação a duas hérnias em 2021 e um desmaio em 2023, causado por uma quebra de tensão.

Famalicão: Colisão entre carros na nova rotunda junto às Lameiras

A noite deste domingo fica marcada por uma colisão entre duas viaturas, na nova rotunda junto à Urbanização das Lameira, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 20h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

Pelo menos uma pessoa foi assistida no local.

Motociclista ferido em colisão na N204 ( Viatodos )

Um motociclista de 47 anos sofreu ferimentos ligeiros após uma colisão com um automóvel ligeiro, este domingo à tarde, em Viatodos, Barcelos.

A ocorrência teve lugar na Estrada Nacional 204, que faz a ligação entre Barcelos e Famalicão. As causas do acidente permanecem por esclarecer. De acordo com os Bombeiros de Viatodos, o homem recebeu os primeiros cuidados no local antes de ser encaminhado para o Hospital de Famalicão.

Os Bombeiros de Viatodos asseguraram o socorro, enquanto a GNR registou a ocorrência.

Combustíveis descem mas não tanto: Governo subiu imposto esta sexta-feira

Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair, mas menos do que esperado. Esta sexta-feira, o ISP subiu 1,6 cêntimos por litro na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo, descongelando o desconto que estava em vigor desde 2022.

O Governo justifica a medida como uma “reversão gradual” das taxas temporárias, seguindo recomendações da Comissão Europeia. A queda que se esperava, como os 3,5 cêntimos por litro previstos pelo ACP, já não se verifica.

Famalicão: Vários agentes da PSP agredidos

O aparato registado ao final da manhã desta sexta-feira, junto ao posto da PSP de Famalicão, deveu-se à agressão a vários agentes da PSP.

Ao que a Cidade Hoje apurou, um agente que se encontrava de folga terá sido abordado num estabelecimento comercial por um indivíduo que há algum tempo foi multado por cometer uma contraordenação na estrada. Ao reconhecer o polícia, terá partido para agressão física. Na sequência dos desacatos, foram chamados reforços policiais e o suspeito, que se fazia acompanhar de outras pessoas, acabou por ser detido e levado para o posto da PSP de Famalicão.

Uma vez no posto, o indivíduo ainda conseguiu agredir outros agentes, sendo que um teve de receber tratamento hospital.

O suspeito, a quem lhe foi apreendida uma arma branca, ficou detido e em breve será presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.

Famalicão: Detenção gera aparato à porta da PSP

A detenção de um homem, na manhã desta sexta-feira, gerou um forte aparato policial à porta da esquadra da PSP de Famalicão.

Várias pessoas, que contestam a intervenção das autoridades, concentraram-se em protesto à entrada do posto.

Foram pedidos reforços policiais para evitar uma eventual escalada de violência.

No local também se encontram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A Cidade Hoje solicitou à PSP esclarecimentos adicionais, que foram remetidos para mais tarde.

 

Famalicão: Homem atropelado em Vale S.Cosme

Um homem, com cerca de 60 anos, foi, ao final da tarde desta quinta-feira, atropelado por um carro, em Vale São Cosme, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h45 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.