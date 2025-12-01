Marcelo Rebelo de Sousa operado esta noite de urgência

O Presidente da República vai ser submetido a uma cirurgia esta noite, depois de ter sido internado de urgência no Hospital de São João, no Porto, com uma hérnia encarcerada. Marcelo sentiu-se mal durante o regresso de Amarante, onde esteve nas cerimónias fúnebres de António Mota.

Segundo a Presidência, o Chefe de Estado foi levado ao hospital por se encontrar indisposto, tendo os médicos decidido avançar com exames antes da viagem para Lisboa. Uma nova atualização será divulgada quando houver resultados.

Nos últimos anos, Marcelo enfrentou outros incidentes de saúde, incluindo uma operação a duas hérnias em 2021 e um desmaio em 2023, causado por uma quebra de tensão.