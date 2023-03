Maria é de Braga e faz hoje 100 anos

O Hospital Trofa Saúde de Famalicão, na Avenida dos Descobrimentos, foi evacuado ao início da tarde desta sexta-feira, devido a um incêndio.

O fogo, terá tido início cerca das 12h30, numa viatura que se encontrava estacionada na garagem do prédio. Na sequência do incêndio, o fumo acabou por se espalhar pelo restante edifício, afetando a unidade hospitalar que se encontra no piso imediatamente acima do das garagens

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Famalicão e a Polícia de Segurança Pública.

Não há registo de feridos, apenas danos materiais.