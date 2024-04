Maria José Gonçalves reeleita presidente dos B.V. Riba d’Ave com mais de 90% dos votos

João Nascimento, do CDS/PP, foi eleito presidente da Assembleia Municipal. A eleição decorreu na noite desta sexta-feira, no decurso dos trabalhos do órgão deliberativo.

Susana da Silva Ferreira continua, passando a primeira secretária, e entra Rui Pereira dos Santos, como segundo secretário. Este ato eleitoral decorre da renúncia ao mandato do anterior presidente, Nuno Melo, que assumiu o ministério da Defesa Nacional.

A lista da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão recebeu 50 votos a favor, enquanto que a lista apresentada pelo PS teve 13 votos. Registo para três votos em branco.

Pelo acordo entre PSD e CDS, no projeto Mais Ação, Mais Famalicão, o presidente da Assembleia Municipal terá de ser do CDS, enquanto que os secretários são dos social democratas.

O novo presidente disse que é “uma enorme honra presidir” a este órgão e fez votos para que os trabalhos decorram sempre com respeito pelas opiniões diversas. Da sua parte, João Nascimento promete trabalhar para que as expetativas nele depositadas não sejam defraudadas. Terminou com palavras de reconhecimento ao trabalho do seu antecessor, Nuno Melo, que presidiu à Assembleia Municipal por mais de duas décadas.

A lista apresentada pelo PS foi liderada por Paulo Pinto, com Ricardo Vale e Fátima Sandra Araújo, para secretários.

Luís Ângelo Oliveira, presidente em exercício, terminou funções e regressa à bancada do PSD. Nas breves palavras da despedida, o substituto de Nuno Melo em muitas sessões e representações municipais, agradeceu a “liberdade” que o anterior presidente sempre lhe deu.