Maria Moniz, jovem famalicense, venceu o primeiro episódio de “Reis da Tarde”, o novo programa da SIC, e garantiu o apuramento para a grande final.

Apresentado por João Baião, o formato é dedicado ao karaoke e desafia os participantes a interpretar temas escolhidos pela produção.

Maria Moniz interpretou “Há Dias Assim”, de Filipa Azevedo, e “Let It Go”, de Idina Menzel. A prestação valeu-lhe a vitória e o lugar na final do programa.

Violinista, pianista e compositora, a jovem famalicense revelou ainda que compôs a sua primeira canção quando tinha apenas 8 anos.