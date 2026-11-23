Chama-se Maria Costa Queirós, tem 101 anos feitos e é a pessoa mais idosa da freguesia de Cavalões, em Vila Nova de Famalicão.

O aniversário foi assinalado pela Junta de Freguesia, que, nas redes sociais, falou de uma vida longa, cheia de experiências e memórias que atravessam gerações.

Aos parabéns, o executivo juntou votos de saúde e tranquilidade, para que D. Maria viva muitos mais momentos felizes ao lado de quem lhe é mais querido.

Para a Junta, a história desta cavalonense é também a história de Cavalões