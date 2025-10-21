Concelho, Sociedade

Mário Ferreira anuncia T1 mobilados por 650€/mês no antigo Lago Discount

O empresário Mário Ferreira revelou mais detalhes dos 80 apartamentos T1 mobilados que estão a ser construídos no Famalicão Central Park (antigo Lago Discount), em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.

Recentemente, o seu grupo Pluris Investments adquiriu o Lago Discount ao NovoBanco, dando início um plano de requalificação e reposicionamento do espaço sob a nova designação de Famalicão Central Park.

Os apartamentos são mobilados, com ar condicionado, internet incluída e acesso a 80 canais de televisão. O valor indicativo mensal é de 650 €. Os interessados devem manifestar a sua intenção por e-mail.

Deixe um comentário

Famalicão: Oliver Tan pré-convocado para o Mundial sub-17

O jogador do FC Famalicão faz parte da pré-convocatória da seleção dos Estados Unidos da América para o Campeonato do Mundo de sub-17. O avançado dos sub-19 faz parte da lista inicial anunciada pela equipa norte-americana, que estará incluída no Grupo I, com Burquina Faso (5 novembro), Tajiquistão (8 novembro) e Chéquia (11 novembro).

Oliver Tan tem revelado os seus predicados na equipa sub-19 famalicense, que está a realizar uma temporada muito positiva no Campeonato Nacional. O extremo disputou nove jogos e foi autor de dois golos.

 

Famalicão: Novo arcipreste recebido na Câmara Municipal

O novo arcipreste de Famalicão, pe. Nuno Vilas Boas (das paróquias de Esmeriz, Cabeçudos, Palmeira e Seide S. Paio) e o vice-arcipreste, pe. Victor Pinheiro, (paróquias de Riba d`Ave, Oliveira S. Mateus e Pedome) foram recebidos, na manhã desta terça-feira, na Câmara Municipal de Famalicão pelo presidente Mário Passos.

Uma apresentação depois da nomeação, em setembro, pelo Arcebispo Metropolita de Braga, D. José Cordeiro. O autarca famalicense desejou felicidades aos dois nesta nova missão ao serviço da Igreja e da comunidade famalicense.

 

Famalicão: Famalicenses são campeões regionais de Dressage e Equitação de Trabalho

Marcelino Araújo de Faria, montando Nobre das Valinhas, sagrou-se campeão regional de Dressage no Nível Avançado; Bárbara Carvalho, com Poema, conquistou o título de campeã regional de Equitação de Trabalho na classe de Preliminares; Matilde Paiva, com o cavalo Famoso, tornou-se campeã regional de Equitação de Trabalho, classe sub-16; Joana Ribeiro, com Cofre da Ferraria, sagrou-se campeã regional de Equitação de Trabalho, na classe de Consagrados.

A final do Campeonato Regional Norte de Dressage e a final do Campeonato Regional Entre Douro e Minho de Equitação de Trabalho decorreram no passado fim de semana, em Ponte de Lima. Nesta vila, palco privilegiado para as principais competições equestres, reuniram-se cavaleiros, treinadores e entusiastas da equitação.

Estas competições marcaram o encerramento da época desportiva, após várias jornadas realizadas ao longo do ano que serviram para apurar os finalistas das diferentes categorias.

Os atletas são treinados por Marcelino Araújo de Faria, treinador e responsável pela equipa MF Stables, que volta a afirmar-se como uma referência regional na formação e excelência do desporto equestre.

Famalicão: Equipa sub-23 dá meia dúzia ao Marítimo

Ao final da manhã desta terça-feira, a contar para a sétima jornada da Liga Revelação, o FC Famalicão goleou, 0-6, o Marítimo.

Na partida disputada no Campo da Imaculada Conceição, no Funchal, o conjunto famalicense chegou ao intervalo a vencer, por 0-3, avolumando o marcador na segunda parte.

Lourenço Teixeira (25’ e 55′), Denis Parkinson (31’), Rudi Almeida (39’), Duarte Oliveira (51′) e Matheus Mattara (73′) foram os autores dos golos.

Com mais três pontos, a equipa famalicense passa a somar 10 e, na próxima jornada, marcada para o dia 28 deste mês, visita o Gil Vicente, na primeira jornada da segunda volta da série A.

Famalicão: Forave abre cursos de especialização tecnológica de nível 5

A Escola Profissional arrancou, no dia 6 de outubro, com três novas ações de Cursos de Especialização Tecnológica (CET) em Automação, Robótica e Controlo Industrial; Automação, Robótica e Manutenção Industrial; e Gestão de Informação e Ciências de Dados. Segundo a direção da escola, são áreas estratégicas e de elevada procura no mercado de trabalho.

Estes cursos incorporam uma componente tecnológica e prática, potenciando o desenvolvimento de competências técnicas e transversais essenciais para a inserção profissional.

Com o arranque destas três novas ações, a FORAVE acredita que está a reforçar a sua missão de formar profissionais competentes, adaptáveis e preparados para os desafios de um mercado em constante evolução, contribuindo, uma vez mais, para o desenvolvimento económico e social da região.

Através destes percursos de especialização, a FORAVE proporciona integração direta no mercado de trabalho, prosseguimento de estudos no ensino superior, reconhecimento e enquadramento dos CET no âmbito do nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações.

Em comunicado, a FORAVE realça como um dos fatores diferenciadores a qualidade e experiência da sua equipa de formadores, «profissionais altamente qualificados, com uma forte ligação ao tecido empresarial e uma abordagem pedagógica orientada para a inovação, a prática e a proximidade com o aluno».

Recorde-se que a FORAVE é uma instituição de referência na formação profissional e tecnológica, com uma vasta experiência na promoção de qualificações ajustadas às necessidades das empresas e do território. A sua oferta formativa inclui cursos profissionais, cursos de especialização tecnológica e formação modular, sustentada numa forte ligação ao tecido empresarial e na aposta contínua na qualidade pedagógica e na inovação.

Famalicão: Maior número de desempregados desde o início do ano

O número de desempregados em Famalicão aumentou no mês de setembro, segundos os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esta terá sido a maior subida registada desde o início do ano.

Segundo os dados estatísticos, no final de setembro o concelho totalizava 4 181 desempregados, mais 169 do que no mês anterior. Os desempregados são maioritariamente mulheres, pessoas inscritas à menos de um ano e já com experiência no mercado de trabalho.