Mário González deverá reforçar F.C.Famalicão

O FC Famalicão escolheu o Deportivo da Corunha para mais um jogo de pré-época e não foi por acaso. O treinador Armando Evangelista disse que as equipas espanholas criam dificuldades diferentes daquelas que normalmente encontram com as formações portuguesas «porque é uma escola completamente diferente». O resultado foi um empate a dois golos (de Óscar Aranda), mas não é isso que preocupa o técnico. «Foi benéfico porque acaba por nos expor e isso é bom porque nos dá oportunidade de corrigir. Dá para fazer ver aos atletas aquilo que é importante controlar», analisa Armando Evangelista.

Este foi o sexto jogo de pré-época do FC Famalicão, e ainda não perdeu, e dá para o técnico fazer um balanço: «estamos a evoluir de forma a podermos entrar na primeira jornada já num nível aceitável». Na sua perspetiva, embora com «desgaste» como todas as pré-épocas, sente que a equipa tem assimilado bem as ideias e está preparada para enfrentar o primeiro adversário (a 11 de agosto) que será o Benfica.

«Em termos coletivos já estamos num patamar aceitável», afirma Armando Evangelista, mas reconhece que há questões que têm que ser aprimoradas, até porque os atletas vêm de um período de férias, que na ideia do técnico é necessário, mas traz alguns problemas físicos a alguns dos jogadores. «Cada vez mais os atletas percebem que no período de férias têm que ter alguns cuidados, até para que a pré-época não seja tão dolorosa», aponta. No caso do FC Famalicão, elogia a forma como a maioria teve cuidado com a alimentação e com a forma física.

Antes do jogo inaugural da I Liga, o Famalicão joga este sábado com o Moreirense.