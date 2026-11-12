O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, visitou, na passada terça-feira, dia 10, a União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela, onde acompanhou várias obras e projetos. Desde 2025, o investimento realizado neste território já atingiu os nove milhões de euros.

Uma parte significativa deste valor está ligada à conclusão da rede de abastecimento de água. Durante a visita, o autarca passou pelos dois reservatórios que estão a ser construídos na Portela e em Vale São Cosme. A partir de janeiro, estas estruturas deverão permitir abastecer mais de mil pessoas.

A intervenção resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e as Águas do Norte e integra o plano para concluir a rede de abastecimento de água em todo o concelho.

O percurso incluiu ainda várias obras de pavimentação de estradas, a requalificação da Rua da Boucinha e a intervenção na rede de drenagem de águas pluviais, na Avenida de Tibães, em Vale São Cosme. Na Portela, foi também anunciada a instalação de um parque infantil junto à sede da Junta de Freguesia.

A autarquia prevê dar continuidade ao investimento com a criação de uma nova zona de estacionamento e acessibilidades junto ao Adro da Igreja de São Cosme.

Durante a visita, Mário Passos assumiu ainda três compromissos: valorizar o Parque Natural da Portela, na nascente do rio Pelhe, transformar o Parque Desportivo de Telhado num polidesportivo com parque de merendas e construir o futuro Parque de Lazer de São Cosme.

O presidente da Câmara esteve acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia, Agostinho Gomes, e pelos vereadores Augusto Lima e Hélder Pereira.