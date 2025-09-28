Concelho, Sociedade

Mário Passos quer construir 400 casas com renda acessível em Famalicão

A habitação é um dos pilares centrais do programa eleitoral de Mário Passos, candidato da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão.” às próximas autárquicas. O destaque vai para a construção de 400 novas casas para arrendamento acessível, dirigidas a famílias da classe média, dando continuidade às mais de 200 já iniciadas no atual mandato.

A estratégia prevê ainda parcerias público-privadas para construção a custos controlados em terrenos municipais, lotes urbanizados a preços acessíveis para jovens até 35 anos e uma oferta pública de arrendamento para subarrendar a famílias.

O programa municipal “Casa Feliz” será reforçado, com mais apoio no pagamento de rendas, reabilitação de habitações e combate à pobreza energética. Está igualmente prevista a aprovação da Carta Municipal de Habitação e a criação do Conselho Local de Habitação.

Deixe um comentário

HumanitAVE na 28ª missão humanitária na Guiné-Bissau entrega de 12 furos de água

A HumanitAVE esteve, na última semana, em mais uma missão humanitária na Guiné-Bissau. Esta 28ª edição ficou marcada pela inauguração de 12 furos de água potável, integrados no projeto “Água é Vida”, que chegaram a várias comunidades locais.

A missão contou com a presença de empresários que financiaram as infraestruturas. Os momentos de inauguração foram vividos com festa, emoção e gratidão pelas comunidades beneficiadas.

Além da entrega dos furos, a HumanitAVE acompanhou os projetos em curso e preparou o arranque do novo ano letivo nas escolas comunitárias que apoia. As voluntárias permanecerão ainda no terreno para distribuir kits escolares a cada criança.

Famalicão: Futsal vence com exibição de classe

Na terceira jornada da Liga Placard, o FC Famalicão venceu, este sábado, a Quinta dos Lombos. Com uma exibição de grande classe, a equipa treinada por Kitó Ferreira superou a equipa local por claros 1-5.

Ao intervalo, o Famalicão vencia por 1-4, sendo que os golos famalicenses foram apontados nos primeiros 9 minutos do encontro. Diogo Tavares, Buzuzu, Ruizinho e Risi (2) foram os autores dos golos na segunda vitória da equipa no principal campeonato nacional de futsal.

Na próxima jornada, a 5 de outubro, o Famalicão recebe o Leões de Porto Salvo, equipa que soma vitórias nas três jornadas já realizadas.

 

Armindo Araújo dos Bombeiros Famalicenses alcança o 1º lugar nos “Escadórios da Humanidade”

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses voltaram a marcar presença na exigente prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu este sábado, em Braga, no emblemático Bom Jesus.

O grande destaque vai para o chefe Armindo Araújo, que, com o dorsal 1537, alcançou a primeira posição no seu escalão (I – Veteranos 6 Masculino), completando a subida dos 566 degraus em 07:53 minutos.

Na classificação geral, o bombeiro famalicense garantiu o 111.º lugar, sendo 110.º no setor masculino.

De sublinhar que os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram a única corporação do concelho de Vila Nova de Famalicão a alcançar um pódio.

Mau tempo obriga a alterações na Feira Grande de S.Miguel

A Câmara Municipal de Famalicão anunciou alterações na programação da Feira Grande de S. Miguel, motivadas pelas condições climatéricas adversas.

O Concerto de Fado da ACAFADO, previsto para este sábado às 21h00 na Praça Mouzinho de Albuquerque, será transferido para a Praça-Mercado Municipal.

Já a Gala Equestre Miguel da Fonseca, inicialmente marcada para hoje, sábado, às 22h00, na Praça Mouzinho de Albuquerque, foi adiada para domingo, dia 28, às 15h00, mantendo-se no mesmo local.

Famalicão: Três feridos em colisão entre três viaturas e corte da N206 em Outiz

Três pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre três viaturas, na Avenida Jorge Reis, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h40 e as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e de Viatodos.

O trânsito na N206 esteve cortado para se procederem às operações de socorro.

Famalicão: Equipa feminina perde primeiro jogo em casa

No jogo em atraso da primeira jornada do nacional da 2.ª divisão, o FC Famalicão perdeu, 1-3, com o Gil Vicente. Na partida disputada na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a formação famalicense adiantou-se no marcador, mas as gilistas viraram o marcador a seu favor ainda na primeira parte (1-2). Nos segundos 45 minutos houve mais um golo, fixando-se o resultado em 1-3.

Com duas jornadas disputadas, o Famalicão tem 3 pontos. O campeonato regressa a 11 de outubro, com as famalicenses a receberem o Braga B.

Foto arquivo