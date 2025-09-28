Mário Passos quer construir 400 casas com renda acessível em Famalicão

A habitação é um dos pilares centrais do programa eleitoral de Mário Passos, candidato da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão.” às próximas autárquicas. O destaque vai para a construção de 400 novas casas para arrendamento acessível, dirigidas a famílias da classe média, dando continuidade às mais de 200 já iniciadas no atual mandato.

A estratégia prevê ainda parcerias público-privadas para construção a custos controlados em terrenos municipais, lotes urbanizados a preços acessíveis para jovens até 35 anos e uma oferta pública de arrendamento para subarrendar a famílias.

O programa municipal “Casa Feliz” será reforçado, com mais apoio no pagamento de rendas, reabilitação de habitações e combate à pobreza energética. Está igualmente prevista a aprovação da Carta Municipal de Habitação e a criação do Conselho Local de Habitação.