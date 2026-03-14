Mário Passos recebeu secretário de Estado para discutir emprego e formação

Esta sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, recebeu nos Paços do Concelho o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Moreira.

No encontro, abordaram-se principalmente a formação profissional e a qualificação dos cidadãos, consideradas essenciais para suprir a falta de mão-de-obra especializada. Mário Passos destacou a importância de uma maior cooperação entre os ministérios do Trabalho e da Educação, para que a oferta formativa responda melhor às necessidades das empresas locais.

Foram igualmente discutidos temas ligados ao emprego e ao mercado de trabalho. O autarca apresentou indicadores positivos do concelho, como uma taxa de desemprego inferior à média nacional, um ganho médio mensal de 1.347 euros, 136.349 habitantes em 2024 e 15.707 empresas registadas em 2022.

Acompanhado pelo vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, Mário Passos sublinhou que a proximidade da Câmara com escolas, empresas e o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem sido determinante para antecipar e responder aos desafios do território.