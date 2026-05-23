Material escolar recolhido pela GNR entregue em Famalicão antes de seguir para a Guiné-Bissau

O Destacamento Territorial da GNR de Viana do Castelo dinamizou mais uma campanha solidária destinada a apoiar crianças da Guiné-Bissau, através da recolha de material escolar nas escolas do concelho.

Os bens reunidos foram entregues à associação HumanitAVE, com sede em Famalicão, entidade responsável por fazer chegar os donativos à população infantil daquele país africano, no âmbito de uma missão humanitária.

A iniciativa fez parte da 5.ª edição do projeto “Nós Por Vocês”, inserido nas atividades do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. A ação contou ainda com atividades de sensibilização sobre os direitos das crianças e demonstrações de meios operacionais da GNR, envolvendo a comunidade escolar numa causa de solidariedade.