Material Roubado: Venda na Feira de Famalicão deu prisão a duas mulheres e um homem

O Tribunal de Braga condenou duas mulheres e um homem a penas de prisão efetiva por um roubo ocorrido em Barcelos, depois de parte da mercadoria ter sido colocada à venda na feira de Famalicão.

Os factos remontam a julho de 2023, quando os arguidos se deslocaram a Lijó, no concelho de Barcelos, fingindo querer adquirir peças de vestuário a uma comerciante do ramo têxtil. No local, acabaram por roubado cerca de três mil peças de roupa, avaliadas em cerca de seis mil euros.

Dias depois, dois dos arguidos deslocaram-se à feira de Famalicão para vender parte da mercadoria roubada. A situação foi detetada pela própria comerciante lesada, que reconheceu os artigos e alertou a PSP, o que permitiu a apreensão de peças de vestuário no valor de 2.227 euros.

O coletivo de juízes condenou os três arguidos pelos crimes de roubo qualificado, coação agravada e injúria. Ficaram ainda obrigados a indemnizar a vítima em 6.323 euros por danos patrimoniais e morais, além da perda de 3.723 euros a favor do Estado, correspondente a vantagens ilícitas obtidas com os crimes.