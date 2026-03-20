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Mathias Amorim e Gustavo Sá chamados à Seleção sub-21

Mathias de Amorim e Gustavo Sá, atletas jovens do FC Famalicão, estão na convocatória para a seleção sub-21 de Portugal que vai disputar dois jogos de qualificação para o Europeu 2027, frente ao Azerbaijão (no dia 27 de março) e diante da Escócia (a 31 de março).

A boa exibição dos jogadores na equipa principal do FC Famalicão mereceu a confiança do selecionador nacional, Luís Freire.

Recorde-se que os dois jogadores do Futebol Clube de Famalicão têm tido presença constante nas convocatórias para a seleção sub-21, que lidera o Grupo B, com quatro vitórias e um empate, em cinco jogos.

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Hugo Oliveira diz que a tabela não reflete a qualidade do Nacional

Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo frente ao Nacional, da 27.ª jornada, Hugo Oliveira disse que espera dificuldades, «diante de uma equipa boa, que tem tido resultados que não são condizentes com as suas prestações e que está numa luta importante».

Mas o mister promete um FC Famalicão fiel ao seu jogo e preparado para enfrentar o adversário. Avisa para o estilo vertical do adversário, «que sabe defender e proteger a sua baliza».

Se vencer o Nacional, o FC Famalicão somará cinco vitórias seguidas em casa, o que seria um registo histórico, mas para o técnico é apenas um incentivo extra e nada mais.

A posição na tabela classificativa indica, também, que o FC Famalicão tem muitas hipóteses de chegar às competições europeias, mas Hugo Oliveira prefere falar do presente. «Somos uma equipa extremamente ambiciosa, um clube extremamente ambicioso. A querer ganhar todos os jogos e a querer ser melhor amanhã», assume. Voltando a dizer que não compete com o clube A ou B, mas com todas as equipas da Liga.

Uma curiosidade é que o FC Famalicão ainda não conseguiu um golo de grande penalidade (é a única equipa da Liga) apesar de ser das equipas que mais passes faz na área adversária e das que mais faltas sofre. O treinador sorri e diz que não tem explicação, mas que também não quer penáltis que não sejam precedidos de falta.

Outra marca deste clube, é que Hugo Oliveira completou 50 jogos como treinador principal (e apenas ao serviço do FC Famalicão). Para ele, é sinónimo de «felicidade e muito orgulho por representar esta casa», frisa, mencionando que está perfeitamente identificado com a filosofia do clube «que quer ser sempre melhor». Por isso, sobre o futuro promete novidades para breve.

Ainda sobre este percurso, não esconde que o primeiro jogo ao serviço do FC Famalicão «foi especial», mas também o último diante do Vitória, por sentir, de forma especial, «o afeto dos nossos adeptos».

Nesta conferência de imprensa, Hugo Oliveira começou por endereçar as condolências à família do Silvino Louro, que faleceu esta quinta-feira. «Portugal perdeu um grande atleta, um guarda-redes, um fantástico treinador de guarda-redes, mas acima de tudo um ser humano muito bonito, que contagiava pelo seu sorriso, pela forma de estar muito positiva. Passei muitos bons momentos com ele», recorda.

Desejou, ainda, sucesso às equipas portuguesas que têm feito um trajeto «fantástico na Europa. Foi mais uma grande semana do futebol português», reage, apontando que também reflete a competitividade da Liga Portuguesa.

Três viaturas destruídas e um cão resgatado no incêndio desta manhã em Nine

Três viaturas ficaram destruídas, na sequência do fogo que deflagrou, na manhã desta sexta-feira, numa serração, na freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para as chamas chegou pouco depois das 11h00, sendo que rapidamente foram mobilizados para o local várias corporações de bombeiros da região.

Para além da destruição da madeira armazenada e das instalações, há registo de estragos em três viaturas que se encontravam no local e o resgate de um cão de grande porte, salvo pelo Centro de Recolha Animal de Famalicão.

As causas do fogo estão ainda por apurar. No momento do alerta não havia ninguém nas instalações.

Intervenções na Rua do Sol e na Rua das Águas na freguesia de Arnoso Sta Maria

As ruas do Sol e das Águas, em Arnoso Santa Maria, irão sofrer constrangimentos temporários na circulação rodoviária, numa das vias, a partir do dia 23 de março e pelo período de uma semana. Tal deve-se à intervenção para extinção da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) existente no local. Tarefa a cargo dos serviços operacionais de águas residuais do município de Famalicão.

Durante a intervenção, que é de carácter urgente, será implementada sinalização acerca dos trabalhos e garantido o acesso às habitações e propriedades dos moradores.

O município apresenta, de antemão, desculpas pelos incómodos que possam vir a ser causados, agradecendo a compreensão de todos os munícipes.

Famalicão: Duatlo sai para a estrada na manhã de domingo

Devido à realização do Duatlo Famalicão, este domingo, entre as 9h00 e as 11h00, algumas ruas da cidade estarão cortadas ao trânsito: Rua Fernando Mesquita; Rua Cruzeiro Seixas; Avenida do Brasil; Avenida Carlos Bacelar; Av. Narciso Ferreira; Av. 25 de Abril; Av. Marechal Humberto Delgado e Rua José Sousa Carvalho Brandão. O parque de estacionamento da Devesa, junto ao Citeve, encerra às 22 horas desta sexta-feira, reabrindo domingo, pelas 16h00.

A prova, que vai na 14.ª edição, começa às 10 horas, no Parque da Devesa, sendo uma organização da Associação Amigos do Pedal de Famalicão (AdP), com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal.

O duatlo já conta com mais de 600 atletas que vão participar numa prova com partida e chegada no Parque da Devesa, num percurso que combina BTT e atletismo. A prova segue o modelo dos anos anteriores, com os atletas a terem um desafiante percurso que percorre caminhos, campos e floresta em torno da Devesa. A prova começa com um primeiro segmento de atletismo, com cerca de 5 quilómetros, seguido de um percurso de BTT, com cerca de 18 quilómetros de extensão, e termina com uma última fase de corrida, com cerca de 2,1 quilómetros, realizada totalmente no Parque da Devesa.

A organização promete «um cenário desafiante para todos os atletas, que vão desfrutar dos trilhos e do palco da corrida».

Macominho faz oferta de equipamento ao IPO

A empresa Macominho juntou-se ao desafio lançado pelo Batman famalicense e ofereceu ao IPO um carrinho de enfermagem de última geração, completo com compartimentos para medicamentos e todos os extras necessários.

A oferta aconteceu esta semana, nas instalações do Instituto Português de Oncologia do Porto.

Para o futuro, a MACOMINHO prevê também contribuir para a aquisição de outros equipamentos essenciais à pediatria infantil daquela unidade.

Famalicão: Bombeiros combatem incêndio em serração

Várias corporações de bombeiros foram acionadas, cerca das 11h15, para um incêndio de grandes dimensões, numa serração, na freguesia de Nine.

Estima-se que parte da indústria, localizada na rua do Casal de Era, tenha ficado totalmente tomada pelas chamas.

 

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Não há informações da existência de feridos, apenas danos materiais.

 