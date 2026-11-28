O mau tempo obrigou a adiar a inauguração da Casa do Natal Encantado, em Vale São Martinho, Famalicão. A abertura estava marcada para hoje, sábado, 28 de novembro, às 18h00, e passa para terça-feira, 1 de dezembro, feriado, à mesma hora.

Este ano, a casa vai ter 63 mil luzes LED, espalhadas por várias figuras e estruturas natalícias. Um dos destaques é um presépio com nove metros quadrados, onde figuras em movimento contam a história do nascimento do Menino Jesus.

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O projeto começou há quatro anos, quando o João, o dono da casa, começou a iluminá-la para criar memórias em família. Ano após ano foi investindo mais, e a casa passou a atrair visitantes da freguesia e de fora dela.

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Na inauguração estava prevista a atuação do Grupo Coral Juvenil de Vale São Cosme, além de outras surpresas, que deverão passar também para o novo dia.

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