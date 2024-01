Mau tempo: Aviso meteorológico amarelo para esta terça-feira

Como já tem sido hábito o dia 24 e 31 são escolhidos pelo Presidente da Câmara de Famalicão para visitar aqueles que, 24 horas por dia / 365 dias por ano, estão disponíveis para servir a população.

Depois de no natal ter estado na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave e no Hospital Narciso Ferreira, Mário Passos visitou, no último dia de 2023, as corporações de bombeiros do concelho e o núcleo da cruz vermelha da vila de Ribeirão.