Mau tempo: Chuva forte coloca região em aviso amarelo este domingo à tarde

O Centro Social e Paroquial de São Martinho de Brufe promove, a partir da próxima segunda-feira, a décima segunda edição da Semana T. Trata-se de um momento celebrativo da instituição e da comunidade que serve e que vai começar às 10h30, com uma sessão de movimento intergeracional, seguindo-se, às 11h15, os parabéns à “Casa de Todos”, assim é conhecida a instituição.

As atividades e iniciativas para utentes e familiares da instituição, bem como para toda a comunidade prosseguem na tarde de terça-feira, às 15 horas, com uma sessão de Yoga. Já na quinta-feira, dia 29 de fevereiro, às 11 horas, decorre um atelier de lanches saudáveis para, de tarde, às 15 horas, ter lugar uma nova sessão de yoga. No dia seguinte, 1 de março, às 15 horas, há um concurso popular com a participação de instituições convidadas.

O momento alto é o Dia de Ação de Graças, a 3 de março, com a eucaristia às 9h45, na Igreja Paroquial, e o serviço de refeição solidária para angariar fundos. Em modo take away há Papas de Sarabulho e Lombo Assado. As encomendas devem ser feitas nos serviços administrativos (252 501 900) ou através do telemóvel 96 879 06 26, até ao dia 29 de fevereiro (quinta-feira).