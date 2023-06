Estudantes famalicenses que viajavam no autocarro que ardeu na A4 perderam a bagagem no incêndio

Os estudantes famalicenses da ACE que, na última sexta-feira, viajavam com destino a Paris, perderam toda a bagagem num incêndio que deflagrou no autocarro que os transportava.

O veículo incendiou-se em plena A4, na zona de Vila Real, poucos minutos depois da meia-noite. A Cidade Hoje falou com um dos ocupantes que relatou não existiu a possibilidade de retirar as malas em segurança, havendo, por isso, avultados prejuízos em consequência do incidente.

A mesma fonte adianta que o caso está em vias de ser tratado com as seguradoras, de forma a que possa existir uma compensação pelos danos causados.

Por não existirem condições para dar continuidade à viagem, os estudantes regressaram a casa na mesma madrugada.