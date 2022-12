Estima-se que a semana comece com chuva. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as últimas horas do fim de semana vão ficar marcadas por céu nublado e algum vento.

Esta segunda-feira, a partir das 06h00, a zona do Porto e Minho vão estar em alerta amarelo que, ao final da tarde, passará para laranja.

O IPMA alerta para períodos de chuva forte e intensa.