O tempo de verão poderá dar lugar à chuva e ao vento já este fim de semana. Uma depressão atlântica, pouco habitual em agosto, deverá aproximar-se de Portugal continental.

De acordo com a Meteored Portugal, o litoral poderá ser afetado por chuva e vento no domingo. Na segunda-feira, o mau tempo deverá chegar a grande parte do país, sobretudo ao Norte e Centro.

As rajadas de vento podem atingir os 80 km/h nas zonas mais altas. O mar também deverá ficar mais agitado, com ondas que podem chegar aos 5,5 metros.