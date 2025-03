Mau tempo: Depressão Martinho coloca região em aviso amarelo

Os resultados do projeto LUSITANO, uma iniciativa que visa transformar a indústria têxtil através de tecnologia avançada e soluções sustentáveis, são apresentados esta segunda-feira. O consórcio, que envolve 17 parceiros, inclui a famalicense Riopele, uma das referências do setor têxtil.

Com um investimento de 111,5 milhões de euros, provenientes do PRR, foi lançado em janeiro de 2023, na histórica têxtil de Pousada de Saramagos, na presença do Primeiro Ministro da época, António Costa, e pretende criar 350 novos empregos nos próximos cinco anos. Entre as principais apostas está a produção de fios, tecidos e vestuário a partir de fibras naturais e recicladas.

A iniciativa prevê ainda um impacto significativo no setor, com o desenvolvimento de novos produtos no valor de 78 milhões de euros por ano. Empresas como Nau Verde, Calvelex e Polopiqué também fazem parte deste consórcio.