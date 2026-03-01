Mau Tempo: Depressão Regina chega esta segunda-feira

A depressão Regina deverá trazer chuva e vento ao Norte de Portugal na segunda e terça-feira, embora sem impacto significativo previsto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser mais frequentes a partir da tarde de segunda-feira e, pontualmente, acompanhados de trovoada.

O vento deverá soprar do quadrante sul, por vezes com maior intensidade nas zonas mais altas, mudando gradualmente para leste ao longo do dia.

Apesar da passagem desta depressão, o IPMA não antecipa situações de risco relevantes para a região Norte, recomendando apenas o acompanhamento das previsões meteorológicas nos próximos dias.