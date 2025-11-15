Mau tempo em Famalicão: Mais de 20 inundações, várias quedas de muro, ciclovia e estradas encerradas

Um episódio de precipitação intensa, registado perto das 06h00, provocou o caos no concelho de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com a Proteção Civil, até às 10h00 da manhã, as autoridades de segurança e socorro já tinham sido mobilizadas para mais de 20 inundações, seis quedas de muro e perto de 10 pedidos de limpeza.

Na sequência desse mesmo episódio, houve necessidade de cortar o acesso a algumas estradas de Ribeirão e Lousado. Na freguesia do Louro foi interdita a circulação na ciclovia, na zona de Barradas.