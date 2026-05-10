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Mau tempo “empurra” Batalha das Flores de Famalicão para o próximo domingo

O mau tempo previsto para este domingo levou ao adiamento do Desfile / Batalha das Flores, em Famalicão. A decisão foi comunicada na última sexta-feira, pela Câmara Municipal.

Inicialmente marcado para hoje, dia 10, o desfile foi “empurrado” para o próximo domingo, 17 de maio, mantendo-se previsto para o período da tarde.

Toda a programação da Festa da Flor decorre conforme o previsto.

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Famalicão: Gonçalo Alves é campeão europeu de hóquei em patins

O hoquista famalicense conquistou, este domingo, em Coimbra, a Liga dos Campeões de hóquei em patins ao serviço do FC Porto.

Na final, diante o Barcelona, os portistas venceram por 3-1 e um dos golos foi de Gonçalo Alves. Para além deste golo do capitão do FC Porto, também Rafa e Telmo Pinto marcaram, consumando o quarto título de campeão europeu conquistado pelo FC Porto.

Foto: Reprodução Facebook Gonçalo Alves

Famalicão: S. Cosme regressa à divisão de honra da AF Braga

No passado sábado e apesar o empate, a dois golos, com a ADJ Mouquim, o Desportivo S. Cosme garantiu a subida à divisão de honra da AF Braga. Falta ainda uma jornada para o final do campeonato da 1.ª divisão e na série D a equipa famalicense soma 62 pontos e ocupa o segundo lugar, a três do líder, o Ronfe.

Trata-se de um regresso ao segundo campeonato mais importante das provas distritais, onde o S. Cosme esteve na época 2023-2024. Na altura, a equipa famalicense acabou despromovida com 37 pontos conquistados na série B, numa das épocas mais competitivas dos últimos anos.

Após a confirmação da subida, no passado sábado, o clube assinalou o momento notando que o sucesso é a prova «do esforço, da união e do sacrifício ao longo da época. A subida à divisão de honra é mais do que um objetivo alcançado. É o reflexo da alma desta equipa, da força do clube e de todos os que estiveram ao lado dos nossos seniores em cada passo deste caminho».
Foto: Facebook Desportivo S. Cosme

 

Famalicão: Tiago Silva/Jorge Henriques terminam Vodafone Rali de Portugal como a terceira melhor equipa portuguesa

A dupla da Tiajo Motorsport terminou, este domingo, o Vodafone Rali de Portugal, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis, no 40.º lugar, sendo a terceira melhor equipa nacional.

Tiago Silva, em Skoda, ficou atrás de Paulo Neto (30.º) e de Armindo Araújo, o melhor português, em 24.º lugar.

A dureza dos troços nos dois primeiros dias de prova, aliada às difíceis condições climatéricas sentidas durante este fim de semana, colocaram à prova pilotos, máquinas e equipas. Apesar das dificuldades, Tiago Silva e Jorge Henriques conseguiram superar o desafio com «uma prestação bastante positiva», terminando «com o sentimento de missão cumprida» e com o estatuto de terceira melhor equipa portuguesa em competição.

Para a equipa, esta participação representou «não só uma importante experiência desportiva, mas também a confirmação da capacidade da equipa em enfrentar uma das mais exigentes provas do panorama mundial dos ralis»

 

Hugo Oliveira deixa recado sobre jogos à segunda-feira

O treinador do FC Famalicão, Hugo Oliveira, criticou os horários dos jogos da Liga, sobretudo as partidas marcadas para segunda-feira à noite.

Na antevisão ao encontro com o Estrela da Amadora, o técnico defendeu que o futebol deve pensar mais nos adeptos.

“Segunda à noite não é dia para criar memórias. As pessoas trabalham e as crianças têm escola”, afirmou.

Hugo Oliveira admite que existam razões competitivas para os jogos serem realizados ao mesmo tempo, mas considera que está na altura de repensar o calendário.

O treinador do Famalicão lamentou ainda que jogos importantes acabem por não ter as bancadas cheias devido aos horários escolhidos.

Famalicão: Hugo Oliveira e as «coisas estranhas» de que fala o treinador do Gil Vicente na luta pelo quinto lugar

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, no final do encontro com o Rio Ave, na jornada passada, entendeu falar de situações estranhas na luta pelo quinto lugar. Numa eventual alusão ao polémico trabalho do árbitro Gustavo Correia, no confronto entre o Famalicão e o Benfica, o técnico gilista considerou que «nas últimas jornadas têm acontecido algumas coisas estranhas que não nos têm beneficiado. Deixem-nos competir», pediu o candidato assumido a um lugar europeu.

Pedida, este domingo, uma reação a Hugo Oliveira, o treinador do Famalicão considerou que «somos um clube quiçá tão orgulhoso da sua forma de acreditar e de estar que não olhamos muito para os outros competidores. Numa era em que se dá muita importância ao que as pessoas pensam delas próprias, da sua necessidade de aceitação e de gostos na internet… nós somos aborrecidos porque olhamos para nós e no nosso jogar. O orgulho é tanto no que temos feito que nada nos vai desviar do caminho», analisou o técnico.

O FC Famalicão, que na noite de segunda-feira visita o Estrela da Amadora, é quinto da classificação, com 52 pontos, mais dois que o Gil Vicente que é sexto.

Continental aumenta lucros para 200 milhões no primeiro trimestre

A Continental, multinacional alemã com unidade de produção em Lousado, Famalicão, registou um lucro líquido de 200 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma subida de 196,5% face ao mesmo período de 2025.

Apesar da redução de 10,4% na faturação, para 4.396 milhões de euros, a empresa destaca a melhoria da rentabilidade nas áreas dos pneus e da ContiTech.

O diretor executivo da Continental, Christian Kötz, refere que o grupo arrancou o ano com resultados positivos, enquanto o responsável financeiro, Roland Welzbacher, garante que a empresa continua a acompanhar o impacto das matérias-primas nos custos de produção.

A Continental mantém ainda as previsões para 2026, esperando atingir vendas entre 17,3 e 18,9 mil milhões de euros. A unidade de Lousado continua a assumir um papel relevante na presença da marca em Portugal.

Fonte: Lusa