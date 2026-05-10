Mau tempo “empurra” Batalha das Flores de Famalicão para o próximo domingo

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, no final do encontro com o Rio Ave, na jornada passada, entendeu falar de situações estranhas na luta pelo quinto lugar. Numa eventual alusão ao polémico trabalho do árbitro Gustavo Correia, no confronto entre o Famalicão e o Benfica, o técnico gilista considerou que «nas últimas jornadas têm acontecido algumas coisas estranhas que não nos têm beneficiado. Deixem-nos competir», pediu o candidato assumido a um lugar europeu.

Pedida, este domingo, uma reação a Hugo Oliveira, o treinador do Famalicão considerou que «somos um clube quiçá tão orgulhoso da sua forma de acreditar e de estar que não olhamos muito para os outros competidores. Numa era em que se dá muita importância ao que as pessoas pensam delas próprias, da sua necessidade de aceitação e de gostos na internet… nós somos aborrecidos porque olhamos para nós e no nosso jogar. O orgulho é tanto no que temos feito que nada nos vai desviar do caminho», analisou o técnico.

O FC Famalicão, que na noite de segunda-feira visita o Estrela da Amadora, é quinto da classificação, com 52 pontos, mais dois que o Gil Vicente que é sexto.