Mau tempo esta quarta-feira: Região em alerta das 12h00 às 21h00

Os sócios do FC Famalicão que, no passado sábado, enfrentaram a tempestade na bancada descoberta, apoiando a equipa rumo à vitória sobre o Gil Vicente, vão receber gratuitamente o bilhete para assistirem ao jogo com o FC Porto, da jornada 12 da I Liga.

Os sócios estão a receber mensagens via telemóvel, com o clube a agradecer a manifestação de apoio «numa demonstração de Amor de Perdição. O amor cultiva-se e retribui-se», daí a oferta do bilhete para o próximo jogo no Estádio Municipal.

Os sócios que receberem a mensagem podem levantar o bilhete a partir do dia 27 de novembro, na Loja Oficial.

Recorde-se que ao final da tarde do passado sábado, a chuva intensa e vento forte não foram o bastante para que muitos sócios do clube fugissem da tempestade e apoiassem a equipa de João Pedro Sousa. No final do encontro, em declarações exclusivas à CIDADE HOJE, o presidente da SAD dedicou a vitória a esses mesmos sócios. Miguel Ribeiro reiterou, mais uma vez, que as condições do Estádio Municipal não são condizentes com o concelho, com o clube e com os adeptos.