O Governo decretou o estado de alerta devido ao agravamento das condições meteorológicas previstas para esta quarta-feira, com a passagem da depressão Charles. Como medida de prevenção, as escolas e os serviços públicos não essenciais vão estar encerrados durante o dia.

Perante a previsão de chuva intensa e vento muito forte, o Executivo apela à população para que permaneça em casa e evite deslocações desnecessárias, de forma a reduzir os riscos associados a este episódio de mau tempo.

O Governo recomenda especial cuidado durante os períodos de maior intensidade da chuva e do vento, que poderão provocar inundações, quedas de árvores e danos em infraestruturas.

A população deve ainda acompanhar as informações das autoridades e seguir as indicações da Proteção Civil.