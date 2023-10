Mau tempo: Novo aviso amarelo a partir das 09h00 desta segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso meteorológico amarelo para a região do Minho. Este aviso está em vigor a partir das 09:00 desta segunda-feira e estende-se até as 15:00 do mesmo dia. A medida foi tomada devido a um novo agravamento das condições meteorológicas que se espera na região.

O aviso meteorológico amarelo indica a possibilidade de períodos de chuva ou aguaceiros, que por vezes poderão ser fortes e persistentes. Este cenário pode resultar em condições climáticas adversas, como inundações locais, estradas escorregadias e visibilidade reduzida nas estradas.