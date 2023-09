O jovem extremo Chiquinho é reforço do FC Famalicão até ao final da época, por empréstimo do Wolverhampton.

“Fiquei impressionado com a ambição revelada pela administração da SAD. Já tinha conhecimento das ideias do projeto do clube, mas o contato com os responsáveis cativou-me, tal a forma apaixonada e assertiva como encaram o futebol”. São as primeiras palavras do jogador que, depois de superar uma grave lesão, sente que esta “é a oportunidade certa para recuperar a alegria de jogar”.

O jogador fez parte da formação no Sporting, jogou no Estoril e no Tondela. Em Inglaterra, o jovem internacional de 23 anos pelos sub-20 e sub-21, esteve já esta época emprestado ao Stoke City e agora regressa a Portugal para vestir a camisola do Famalicão. Chiquinho elogia as condições do clube e os princípios de jogo defendidos por João Pedro Sousa.