Mau tempo: Porto, Braga e Viana do Castelo em aviso laranja devido à chuva

Os Calema e Sara Correia são os cabeça-de-cartaz da grande inauguração do novo Centro Urbano de Vila Nova de Famalicão que acontece nos dias 12 e 13 de novembro. Todos os eventos têm entrada livre.

O duo musical Calema, constituído pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira, vai ser o primeiro a testar as potencialidades do novo espaço público multifuncional da Praça D. Maria II, um local preparado para ser um centro cívico de excelência no dia-a-dia, mas com capacidade para ser transformado num palco de eventos de grande dimensão. O concerto acontece no dia 12, às 21h30.

A inauguração do novo centro urbano vai durar todo o fim-de-semana de 12 e 13 de novembro, e para além de Calema acontece o concerto da jovem fadista Sara Correia, no domingo às 16h00. Pelo meio, há muita animação, muita festa, muitos eventos, tais como, showcooking da AESAcademy, concerto de comunidade dinamizado pela Ondamarela, São Martinho na Praça, com distribuição de castanhas para todos, entre outros.

A cerimónia de inauguração oficial vai acontecer no dia 13 de novembro, às 15h00, seguindo-se a atuação de Sara Correia. Destaque também para a inauguração dos recém-restaurados painéis de azulejos da Fundação Cupertino de Miranda, da autoria de Charters de Almeida, no dia 12 de novembro, pelas 15h00.

“Com esta festa vamos mostrar a potencialidade do novo espaço ao nível da realização de eventos e refletir aquilo que preconizamos para o novo centro urbano, com vida e animação constantes, baseada numa programação eclética e mobilizadora”, refere o Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

Recorde-se que as obras de Renovação Urbana de Vila Nova de Famalicão constituíram um dos maiores investimentos públicos de sempre na requalificação de um espaço público citadino famalicense, na ordem dos nove milhões de euros. Como resultado, foi criado um novo centro urbano, mais amigo das pessoas, do ambiente e do comércio de proximidade.

PROGRAMA – INAUGURAÇÃO DO NOVO CENTRO URBANO DE FAMALICÃO

12’novembro

manhã e tarde | ANIMAÇÃO DE RUA (Ruas da cidade)

11h00 | CLÁUDIO BRAGA (Praceta Cupertino de Miranda)

15h00 | INAUGURAÇÃO DOS PAINÉIS DE AZULEJOS DA FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA (Fundação Cupertino de Miranda)

16h00 | SHOWCOOKING AESACADEMY (Praceta Cupertino de Miranda)

19h00 | ESPETÁCULO DE COMUNIDADE C/ONDAMARELA (Praça – Mercado de Famalicão)

21h30 | CALEMA (Praça D. Maria II)

13’novembro

manhã e tarde | ANIMAÇÃO DE RUA (Ruas da cidade)

11h00 | AULA DE ZUMBA (Praceta Cupertino de Miranda)

15h00 | INAUGURAÇÃO OFICIAL DO NOVO CENTRO URBANO (Praça D. Maria II e Praça Mouzinho de Albuquerque)

16h00 | SARA CORREIA (Praça D. Maria II)

18h00 | SÃO MARTINHO NA PRAÇA (Praça Cupertino de Miranda)

18h30 | BANDA DE MÚSICA DE FAMALICÃO (Praceta Cupertino de Miranda)