O pontapé de saída no Carnaval de Famalicão é dado esta sexta-feira, ao início da tarde, com o desfile infantil.

O cortejo, que junta centenas de crianças de várias instituições de ensino do concelho, está previsto para as ruas da cidade com o percurso: Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo, Av. 25 de Abril, Rotunda 1º de Maio

Em caso de mau tempo, a autarquia irá implementar um plano para deslocalizar o desfile que passará por abrir o Pavilhão Municipal às crianças.