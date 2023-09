Mau tempo: Região em aviso amarelo devido à chuva e trovoada

O Mercado Municipal de Famalicão recebe, entre os dias 17 e 22 de setembro, as “Residências Gastronómicas” para alunos do Alto Minho, Ave e Cávado.

Esta é uma iniciativa, intitulada “Amar o Minho”, do consórcio Minho Inovação/CIM do Ave, Alto Minho e Ave.

Estas “Residências Gastronómicas” terão a participação de três chefes: o Chef Álvaro Dinis Mendes (restaurante Cor de Tangerina, Guimarães), a Chef Liliana Duarte (restaurante Cor de Tangerina, Guimarães) e o Chef Renato Cunha (restaurante Ferrugem, Famalicão).

O convite para estas “Residências Gastronómicas”, que além de Famalicão irão decorrer noutros locais das CIM do Minho, foi lançado a jovens estudantes das três CIM que tenham motivação e formação na área da gastronomia. A organização tem disponibilidade para alojar um total de 10 alunos.

As iniciativas nestes seis dias de «Residências Gastronómicas» passam por realizar workshops com os Chefes; almoços e jantares de degustação comentados pelos Chefes; masterclass com investigadores da área da alimentação em locais de interesse histórico e gastronómico; visita a produtores de vinho e agricultores; workshops sobre sustentabilidade na cozinha e preparação de menus relativos ao evento, na Praça do Mercado, em Famalicão.