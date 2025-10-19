Mau Tempo: Região em aviso amarelo devido à previsão de chuva intensa

A mudança de tempo já se faz sentir este domingo, com a chuva a regressar e as temperaturas a descerem de forma acentuada. Depois de dias de calor atípico para a época, o cenário é agora de céu cinzento, vento e aguaceiros intensos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a região em aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de chuva forte e persistente. O alerta abrange também outras zonas do país, podendo ocorrer períodos de precipitação mais intensa e acompanhada de trovoada.