Mau Tempo: Região em aviso amarelo devido à previsão de chuva intensa

A mudança de tempo já se faz sentir este domingo, com a chuva a regressar e as temperaturas a descerem de forma acentuada. Depois de dias de calor atípico para a época, o cenário é agora de céu cinzento, vento e aguaceiros intensos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a região em aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de chuva forte e persistente. O alerta abrange também outras zonas do país, podendo ocorrer períodos de precipitação mais intensa e acompanhada de trovoada.

No próximo fim de semana muda a hora

Os ponteiros do relógio vão atrasar 60 minutos na madrugada do próximo domingo em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, para a hora legal de inverno, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa.

Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser atrasados uma hora quando for 02:00, passando a ser 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita às 01:00, passando para a 00:00.

108 pessoas multadas por atirar cigarros para o chão

Desde o início do ano passado, foram registadas apenas 108 multas em todo o país por se deitarem beatas de cigarro para o chão, revela o Jornal de Notícias deste sábado.

A legislação, conhecida como “lei das beatas” e em vigor de forma plena desde setembro de 2020, prevê coimas que podem atingir os 250 euros. Também várias empresas foram autuadas por não disponibilizarem cinzeiros aos clientes ou trabalhadores.

Tanto associações ambientalistas como representantes do setor da restauração criticam a reduzida fiscalização, considerando que a lei continua a ser aplicada de forma muito limitada.

Tempo vira este domingo: Chuva regressa e temperatura desce quase 10 graus

Depois de vários dias de sol e calor fora de época, o tempo vai mudar já este domingo. A chuva regressa à região e as temperaturas vão cair quase 10 graus.

Este sábado ainda se mantém o céu nublado por nuvens altas e máximas a rondar os 28 graus, mas a partir de domingo a situação muda: são esperados aguaceiros intensos e vento moderado de sul, com as temperaturas a descerem para máximas de 19 graus.

A instabilidade vai continuar durante a próxima semana, com chuva diária até sexta-feira, e valores entre os 10 e os 20 graus. Só a partir de segunda-feira, dia 27, o tempo deverá melhorar, com céu pouco nublado e uma ligeira subida das temperaturas.

Famalicão: Aparatosa colisão faz três feridos em Gavião

Três pessoas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na N14, em Gavião, Famalicão.

Para o socorro das vítimas foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

Os feridos foram encaminhados para o hospital de Famalicão, com ferimentos ligeiros.

Imagem: BVFamalicenses

Parlamento aprova proposta para proibir burca em espaços públicos

O projeto de lei do Chega que propõe a proibição do uso da burca em espaços públicos foi esta sexta-feira aprovado, na generalidade, pela Assembleia da República. A medida é justificada pelo partido com razões de segurança e pela defesa dos direitos das mulheres.

A iniciativa reuniu o apoio de Chega, PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP. PS, Bloco de Esquerda, PCP e Livre votaram contra, enquanto PAN e JPP abstiveram-se.

O PSD afirmou concordar com o princípio da proposta, mas considera que “o texto pode e deve ser melhorado em sede de especialidade”. Já a IL e o CDS-PP manifestaram total concordância com o objetivo de impedir a ocultação do rosto em espaços públicos, prevendo exceções em situações específicas.

Combustíveis: Gasóleo fica mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 1,5 cêntimos por litro. Já no caso da gasolina, estima-se que mantenha o mesmo valor da última semana.