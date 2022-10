Mau tempo: Região em aviso amarelo esta quinta-feira devido à chuva e trovoada

Voltaram as poeiras: Cuidado com olhos, nariz e garganta

Poeiras de África estão de regresso e a qualidade do ar já se reflete. Pessoas com maior vulnerabilidade ou sensibilidade respiratória deverão estar particularmente atentas.

A fraca qualidade do ar que se vai registar em Portugal continental hoje, quinta-feira, 27 de outubro, levou ontem a Direção-Geral da Saúde (DGS) a recomendar cuidados redobrados à população mais vulnerável como crianças e idosos.

Numa nota publicada na sua página da Internet, a DGS aconselha a população mais sensível como os idosos, as crianças, os doentes com os problemas respiratórios crónicos (asma) e pessoas com doenças cardiovasculares a terem cuidados de saúde redobrados como permanecer no interior dos edifícios, de preferência com as janelas fechadas.

A autoridade de saúde também aconselha a população em geral a limitar a atividade física ao ar livre, os esforços prolongados e a exposição ao fumo do tabaco, assim como o contacto com produtos irritantes.

A Direção-Geral da Saúde refere na mesma publicação que esta situação da fraca qualidade do ar se deve “à intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão e que atravessa Portugal Continental, aumentando as concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar”.