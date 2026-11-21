A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) começou a enviar mensagens de alerta para os telemóveis da população devido à chuva forte prevista para este sábado, 21 de novembro.

Uma das mensagens chegou por volta da meia-noite e dá conta de “chuva forte e persistente durante sábado”, com risco de inundações e deslizamentos. A população é aconselhada a acautelar a sua segurança e a consultar as recomendações no site da Proteção Civil (www.prociv.gov.pt).

O alerta surge numa altura em que, por exemplo, o concelho de Vila Nova de Famalicão está sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para precipitação intensa, em vigor entre as 06h00 e as 18h00 de hoje.