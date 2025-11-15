Mau tempo: Várias zonas de Famalicão sem luz desde as 05h00

Há várias zonas do concelho de Famalicão que, neste sábado, estão sem energia.

A falha deverá ser uma consequência direta do mau tempo que se fez sentir ao longo da última madrugada, especialmente depois das 05h00, com intensa trovoada e chuva.

Ao que a Cidade Hoje apurou, há registo de falhas nas freguesias de Nine, Louro, Jesufrei, Brufe, Lousado e Ribeirão.