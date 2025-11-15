Concelho

Mau tempo: Várias zonas de Famalicão sem luz desde as 05h00

Há várias zonas do concelho de Famalicão que, neste sábado, estão sem energia.

A falha deverá ser uma consequência direta do mau tempo que se fez sentir ao longo da última madrugada, especialmente depois das 05h00, com intensa trovoada e chuva.

Ao que a Cidade Hoje apurou, há registo de falhas nas freguesias de Nine, Louro, Jesufrei, Brufe, Lousado e Ribeirão.

 

Famalicão: Água inunda Centro de Saúde de Ribeirão

A Unidade de Saúde Familiar da vila de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, ficou inundada na manhã deste sábado.

Esta é uma consequência direta da subida do caudal do rio, que atravessa a vila nas proximidades daquele local.

Para além do Centro de Saúde, há também registo de inundações nas garagens dos prédios vizinhos.

Esta é uma situação que está a ser acompanhada pelas autoridades de segurança e socorro.

Famalicão: Água entrou no MiniPreço de Calendário que não abriu portas

A chuva intensa que se fez sentir desde as 06h00 foi suficiente para deixar alagada a loja MiniPreço, em Calendário, Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, a água terá entrado pelas traseiras da superfície comercial, através da zona de armazém.

No local, as equipas tentam repor a normalidade do espaço para o poderem reabrir ainda hoje.

Mau tempo em Famalicão: Mais de 20 inundações, várias quedas de muro, ciclovia e estradas encerradas

Um episódio de precipitação intensa, registado perto das 06h00, provocou o caos no concelho de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com a Proteção Civil, até às 10h00 da manhã, as autoridades de segurança e socorro já tinham sido mobilizadas para mais de 20 inundações, seis quedas de muro e perto de 10 pedidos de limpeza.

Na sequência desse mesmo episódio, houve necessidade de cortar o acesso a algumas estradas de Ribeirão e Lousado. Na freguesia do Louro foi interdita a circulação na ciclovia, na zona de Barradas.

 

 

Madrugada de muita chuva, trovoada e granizo

A madrugada deste sábado ficou marcada por fortes períodos de chuva, acompanhados por trovoada e granizo.

Esta instabilidade meteorológica está marcada pela passagem da depressão Cláudia na nossa região, situação que se deve manter durante todo este fim de semana.

O IPMA alargou o aviso meteorológico amarelo até ao final do dia de domingo.

Famalicão: Equipa de futsal derrotada pelo Benfica

Na abertura da nona jornada da Liga Placard futsal, o FC Famalicão viajou até Lisboa para defrontar o campeão nacional em título, líder da classificação e perdeu, por 4-2.

Ao final da tarde desta sexta-feira, a primeira parte não teve golos. O Benfica começou melhor e criou várias oportunidades; o FC Famalicão também ameaçou a baliza de Léo Gugiel que foi obrigado a algumas defesas complicadas.

O Benfica abriu as hostilidades logo no reatamento, com dois golos. Quando as duas equipas jogavam em “3×3” – por expulsão de Amílcar e do guarda-redes benfiquista – , Alan Gitahy reduziu, mas a resposta contrária foi rápida e elevou o marcador para 4-1. Já no último minuto, Rodrigo Pereira reduziu para o Famalicão e fixa o marcador em 4-2.

Apesar do desaire, a formação de Kitó Ferreira está a fazer um bom campeonato na época da estreia entre as melhores equipas nacionais.

O Famalicão mantém os 11 pontos e na próxima quarta-feira recebe o Sporting, segundo da classificação.

Famalicão: Zabiri bisa na derrota com o Paços de Ferreira

Na manhã desta sexta-feira, o FC Famalicão recebeu, no Estádio Municipal, o Paços de Ferreira, formação da segunda liga, para um jogo de preparação. A equipa de Hugo Oliveira perdeu, por 2-4, sendo que os dois golos famalicenses foram marcados por Zabiri, o jovem que pontificou no último mundial sub-20.

Recorde-se que está a decorrer uma pausa competitiva para compromissos das seleções e o FC Famalicão tem vários jogadores fora: Mathias de Amorim, nos sub-21 portugueses; Léo Realpe na seleção nacional do Equador e Pedro Bondo em Angola. Gustavo Sá também foi chamado para os sub-21, mas regressou a Famalicão para recuperar de um problema físico contraído no encontro com o FC Porto.

Foto FC Famalicão