Um homem de 61 anos foi, este sábado, salvo por uma médica da VMER de Vila Nova de Famalicão.

O doente estava no Centro Comercial Via Catarina, na cidade do Porto, quando sofreu um enfarte. Valeu a rápida intervenção da médica da VMER de Famalicão que se encontrava nas proximidades e deu assistência ao homem, fazendo uso do desfibrilhador presente naquela superfície comercial.

Refere o jornal Correio da Manhã que o homem foi depois transportado para o Hospital S.João.