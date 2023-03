Médicos e enfermeiros portugueses faltam ao trabalho mais do que nunca

Portugal é o 35º país do mundo com maior consumo de água engarrafada, com mais de 50 litros per capita em 2021, segundo um estudo da ONU. O país, que tem uma boa qualidade de água de torneira, integra a lista dos 50 principais países em consumo de água engarrafada, liderada por Singapura com 1.129 litros. O consumo total de água engarrafada em Portugal em 2021 foi de cerca de um milhão de litros, de acordo com o relatório “Indústria da Água Engarrafada: Análise de Impactos e Tendências”.

Apesar de Portugal ter uma das melhores percentagens de água segura em Portugal continental, de acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) com 98,96%, a água utilizada pela indústria de água engarrafada pode levar ao esgotamento dos recursos hídricos subterrâneos em áreas de grande consumo em muitas partes do mundo. O estudo do Instituto Universitário para a Água, Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas abrange 109 países e alerta que mais de dois mil milhões de pessoas em todo o mundo dependem de águas subterrâneas como a sua principal fonte de água.

O relatório também chama a atenção para a relação entre o consumo de água engarrafada e a poluição por plástico, lembrando que os recipientes de plástico representam de longe a embalagem mais comum utilizada na indústria e que os materiais plásticos podem levar até 1.000 anos para se degradarem.

No Dia Mundial da Água, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ressaltou a necessidade de aumentar a consciencialização sobre a crise global da água e o agravamento das situações estruturais de escassez. Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o facto de a humanidade estar a esgotar os recursos hídricos do planeta, antes do início da Conferência da Água de 2023 das Nações Unidas, sobre as necessidades de milhares de milhões de pessoas, em risco perante uma iminente crise hídrica mundial.