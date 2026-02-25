Megaoperação da GNR atinge Famalicão: 14 detidos por tráfico de droga

Catorze pessoas foram detidas na terça-feira numa operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) contra o tráfico de droga, que decorreu em vários concelhos do Grande Porto e em Vila Nova de Famalicão, onde foram realizadas algumas das diligências.

Entre os detidos estão 12 homens e duas mulheres, na sequência de uma investigação que se prolongou durante cerca de dois anos, informou o Comando Metropolitano do Porto da GNR. A operação incluiu 22 buscas, maioritariamente em residências, mas também num estabelecimento de restauração e num armazém.

As autoridades apreenderam mais de cinco mil doses de haxixe, além de MDMA, cocaína, ecstasy, canábis, cetamina e cogumelos alucinogénios. Foram também apreendidos 10.741 euros em dinheiro, armas de fogo, balanças de precisão, viaturas e uma estufa destinada ao cultivo de canábis, entre outro material associado à atividade ilícita.

No decorrer da operação, quatro pessoas foram ainda constituídas arguidas por posse de droga.

Os detidos foram constituídos arguidos e o processo foi remetido ao Tribunal Judicial de Penafiel. A ação contou com o apoio de várias unidades da GNR e da Polícia de Segurança Pública (PSP), envolvendo meios de diferentes distritos da região Norte.