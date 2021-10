Meia Maratona de Famalicão cumpre todas as normas de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde

A 28 de novembro, a partir das 10 horas, disputa-se a Meia e Mini Maratona de Famalicão, com partida na Avenida do Brasil e chegada ao parque de estacionamento do Parque da Devesa, bem perto de zona de partida desta prova que vai na sétima edição.

A organização, a cargo da Runporto, com o apoio da Câmara Municipal, criou um Plano de Segurança que vai ao encontro das regras e normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, que devem ser integralmente cumprido, sob pena de responsabilização individual pelo incumprimento e risco de impedimento de participação na corrida.

A prioridade é garantir a segurança de todos com medidas que permitam a realização do evento com sucesso. Os participantes terão, por exemplo, de apresentar no ato de levantamento do kit de participante o Certificado Digital Covid-19, válido na data da prova, ou um teste PCR nas 72h anteriores ou teste antigénio nas 48h anteriores à data e hora das corridas.

Esta jornada de atletismo é já uma referência na região norte do país, sendo composta por duas distâncias, a Meia Maratona com 21 km e a Mini Maratona com 6 km.

As inscrições ainda estão a decorrer e podem ser feitas até dia 23 de novembro ou até ao limite máximo de participantes ser atingido (2.500) em www.runporto.com.

Recorde que na última edição – em 2020 não se realizou devido à pandemia – a Meia Maratona teve como vencedor José Moreira (Sporting CP) que cortou a meta com 01:06:39. No setor feminino foi Marisa Barros (SC Salgueiros) que ficou na primeira posição com o tempo de 01:16:28.