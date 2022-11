Meia Maratona de Famalicão e prova de 10 km já com 2700 inscritos

O CLDS 4G (Contrato Local de Desenvolvimento Social – Comunidades Incubadoras) dinamizou, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão, a iniciativa ‘Cria o Teu Próprio Emprego: Mostra de Empreendedores’. A atividade decorreu no dia 17 de novembro na Casa do Empresário da ACIF, com a presença de mais de 20 empreendedores, que apresentaram as suas ideias de negócio e as suas empresas.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, passou pela mostra para conhecer os vários projetos «reveladores da veia inovadora e empreendedora dos famalicenses» e salientou, ainda, que estas iniciativas «revestem-se de particular importância para os novos empreendedores» e é «com um enorme orgulho» que vê nascer no concelho mais empresas.

O presidente da ACIF, Fernando Xavier Ferreira, também louvou a iniciativa, felicitou os presentes e deu nota da importância do «espírito de entreajuda» que, do seu ponto de vista, deve pautar os empreendedores.

Rogério Lourenço, administrador da Lactilouro, partilhou a sua experiência recordando os primeiros anos da empresa. «No primeiro jantar de Natal (da empresa) éramos apenas quatro, hoje somos mais de 170», frisou, para acrescentar «que a perseverança, a resiliência e a qualidade» são algumas das características que ajudam um bom negócio a ter sucesso.

Na iniciativa, que deriva de um trabalho de parceria estratégica da CLDS 4G com o Famalicão Made IN e o CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, estiveram empreendedores que criaram recentemente as suas empresas por intermédio do programa ‘Cria o Teu Próprio Emprego’. A seu lado estiveram os empresários que têm sido fonte de inspiração e que os têm acompanhado, como tutores, desde o primeiro momento.

O CLDS 4G é um programa do Instituto de Segurança Social dinamizado desde julho de 2020 pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com a Engenho – Associação Local de Desenvolvimento Local do Vale do Este. Está focado num plano de ação centrado nas áreas do emprego, formação, qualificação e empreendedorismo, e irá vigorar até 31 de maio de 2023, implicando um investimento no concelho de 450 mil euros.