Meio milhar de participantes no Grande Prémio da Silva

AD Oliveirense venceu, este domingo, o Forjães, por 2-1, e está a apenas um ponto do líder, o Vieira, que empatou a zero com o Joane (foto). Esta foi a jornada 10 da pró nacional da AF Braga. Na classificação, o Vieira soma 23 pontos, seguido da equipa de Oliveira Santa Maria, com 22, enquanto que o Joane é sexto, com 16 pontos. Recorde-se que o conjunto joanense é a única equipa em prova que ainda não perdeu, somando sete empates e três vitórias.

O dérbi entre o Bairro e o Ninense terminou favorável aos visitantes, por 3-1. Na classificação, a equipa de Nine é décima, com 14 pontos, enquanto que o Bairro mantém o penúltimo lugar, com 4 pontos. Esta quarta-feira, a equipa bairrense volta a jogar, às 15 horas, em casa do Santa Maria. Quanto à próxima jornada, que se disputa no próximo fim de semana, as equipas famalicenses jogam todas no domingo. Cabreiros-Oliveirense, Ninense-Selho, Berço-Bairro e Ronfe-Joane.

Na divisão de honra, série B, jogou-se a jornada oito e o S. Cosme perdeu, 3-0, na receção ao Santo Estêvão. A próxima jornada está marcada para o dia 11, com o S. Cosme a jogar no reduto do Urgeses.

Na 1.ª divisão, série D, registaram-se os seguintes resultados: Ruivanense, 5-Mouquim, 0; Louro, 0-Delães, 4; S. Cláudio, 0-Figueiredo, 2; Fradelos, 2-Calendário, 1; Gondifelos, 1-Operário, 1; Lousado, 4-Celeirós B, 2. Na classificação, o Lousado é líder isolado, com 13 pontos, seguido do Operário e Delães, ambos com 11 pontos. O Calendário soma 8 pontos e é quinto da classificação, com o Ruivanense em sétimo lugar, com 7 pontos, seguido do Gondifelos, com os mesmos pontos. O Fradelos, com 6 pontos, é décimo, seguido do S. Cláudio, com 5 pontos. Louro e Mouquim, com 3 e zero pontos, ocupam os dois últimos lugares. Próxima jornada (12/11): Mouquim-S. Cláudio, Delães-Ruivanense, Figueiredo-Fradelos, Calendário-Gondifelos, Sequeirense-Lousado, Operário-Guisande e Celeirós B-Louro.

Foto: GD Joane (Facebook)