Melhor tese de mestrado em Arqueologia é da Universidade do Minho

Para fortalecer a relação entre a escola, as empresas e as instituições da comunidade, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I promoveu a XII edição do Dia da Empresa.

O estabelecimento de ensino entende que as parcerias são importantes na formação e preparação dos alunos tendo em vista a integração do mercado de trabalho.

Começou com uma ação de sensibilização dirigida aos alunos do ensino profissional, subordinada ao tema “Não preparar é preparar para falhar”, dinamizada por Filipe Fernandes, consultor do Grupo EMAC. A sessão destacou a importância do planeamento.

De tarde, houve uma sessão com intervenções de Artur Passos, diretor do Agrupamento de Escolas D. Sancho I; e de Augusto Lima, vereador da Economia e Empreendedorismo da Câmara Municipal de V. N. Famalicão.

O diretor do Agrupamento salientou a relevância da colaboração entre a escola e as empresas, consolidada ao longo dos anos através do trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Emprego e Empreendedorismo. Artur Passos destacou, ainda, a importância dos dois novos Centros Tecnológicos Especializados, nas áreas da Informática e das Energias Renováveis, porque vai proporcionar aos alunos acesso a equipamentos de última geração, ambientes de aprendizagem inovadores e competências alinhadas com as exigências da transição digital e energética, realçando que «estamos a preparar os jovens para profissões emergentes e para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, tecnológico e global».

Destaque, ainda, para a palestra “Um Percurso de Empreendedorismo, Ética e Inovação”, proferida por Luís Portela, presidente da Fundação Bial. O orador falou da sua trajetória profissional e refletiu sobre os desafios do empreendedorismo, a importância da ética nas organizações e o papel da inovação na construção de um futuro sustentável.

Depois foram entregues os certificados de reconhecimento a todas as entidades presentes, pelo contributo na formação e educação dos alunos, seguido do descerramento do mural “Parcerias na Escola”, em homenagem às dez novas organizações com quem o agrupamento celebrou novos protocolos de cooperação. O Dia da Empresa terminou com um convívio.