Educação, Região

Melhor tese de mestrado em Arqueologia é da Universidade do Minho

A melhor tese de mestrado em Arqueologia é de Clara Lemos, que já exerceu Arquitetura na Câmara Municipal de Famalicão e hoje tem funções semelhantes da Câmara de Barcelos, a sua terra natal.

O mestrado foi tirado na Universidade do Minho, com dissertação sobre “Arqueologia Agrária no Extremo (Arcos de Valdevez): Materialidade e Documentação (séculos XVII e XIX). Um trabalho que mostra as paisagens rurais e culturais desta zona do Alto Minho, numa perspetiva transdisciplinar. Através da materialidade arqueológica no território do Extremo, registos documentais e testemunhos orais da comunidade local, a investigadora procurou compreender os processos de evolução fundiária e arquitetónica, «decorrentes da adaptação às culturas, das partilhas de heranças e da evolução tecnológica, permitindo construir uma leitura diacrónica da paisagem». Clara Lemos admite que a licenciatura em Arquitetura, pela Universidade de Coimbra, e o trabalho nesta área ajudaram a realizar este trabalho.

O Prémio Eduardo da Cunha Serrão, de melhor tese de mestrado em Arqueologia, será entregue no dia 18 de junho, no Museu do Carmo, em Lisboa.

A Universidade do Minho tem-se destacado também na área da Arqueologia, já que é a segunda vez consecutiva que o galardão de melhor tese de mestrado vem de investigadores da UM.

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Famalicão: Alunos da D. Sancho experimentaram a vida militar

Quarenta jovens do 10.º e 12.º anos da Escola Secundária D. Sancho I visitaram o Regimento de Artilharia n.º 5 do Exército Português, em Vendas Novas.

A participação, que decorreu nos dias 28 e 29 de maio, esteve inserida no projeto Ser Militar, com o objetivo de desenvolver competências fundamentais como a camaradagem, a resiliência, a liderança e a capacidade de tomada de decisão sob pressão; além de aproximar os jovens das Forças Armadas e dos seus valores.

Acompanhados por 3 professores e 2 assistentes operacionais, executaram diversos exercícios como pista de obstáculos, topografia diurna e noturna, provas de liderança, demonstração de capacidades militares e hastear da Bandeira Nacional.

Famalicão: O “Dia da Empresa” no Agrupamento de Escolas D. Sancho I

Para fortalecer a relação entre a escola, as empresas e as instituições da comunidade, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I promoveu a XII edição do Dia da Empresa.

O estabelecimento de ensino entende que as parcerias são importantes na formação e preparação dos alunos tendo em vista a integração do mercado de trabalho.

Começou com uma ação de sensibilização dirigida aos alunos do ensino profissional, subordinada ao tema “Não preparar é preparar para falhar”, dinamizada por Filipe Fernandes, consultor do Grupo EMAC. A sessão destacou a importância do planeamento.

De tarde, houve uma sessão com intervenções de Artur Passos, diretor do Agrupamento de Escolas D. Sancho I; e de Augusto Lima, vereador da Economia e Empreendedorismo da Câmara Municipal de V. N. Famalicão.

O diretor do Agrupamento salientou a relevância da colaboração entre a escola e as empresas, consolidada ao longo dos anos através do trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Emprego e Empreendedorismo. Artur Passos destacou, ainda, a importância dos dois novos Centros Tecnológicos Especializados, nas áreas da Informática e das Energias Renováveis, porque vai proporcionar aos alunos acesso a equipamentos de última geração, ambientes de aprendizagem inovadores e competências alinhadas com as exigências da transição digital e energética, realçando que «estamos a preparar os jovens para profissões emergentes e para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, tecnológico e global».

Destaque, ainda, para a palestra “Um Percurso de Empreendedorismo, Ética e Inovação”, proferida por Luís Portela, presidente da Fundação Bial. O orador falou da sua trajetória profissional e refletiu sobre os desafios do empreendedorismo, a importância da ética nas organizações e o papel da inovação na construção de um futuro sustentável.

Depois foram entregues os certificados de reconhecimento a todas as entidades presentes, pelo contributo na formação e educação dos alunos, seguido do descerramento do mural “Parcerias na Escola”, em homenagem às dez novas organizações com quem o agrupamento celebrou novos protocolos de cooperação. O Dia da Empresa terminou com um convívio.

Famalicão: “No Poupar Está o Ganho” dá prémio a alunos da Escola D. Sancho I

Os alunos da turma 1104, de Ciências Socioeconómicas, da Escola D. Sancho I, venceram, na categoria Secundário, a 16.ª edição do concurso nacional de Educação Financeira “No Poupar Está o Ganho”. Levaram ao concurso trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto de Cidadania e Desenvolvimento.

A direção da Escola revela que esta distinção «é um motivo de enorme orgulho para toda a comunidade educativa», por refletir «empenho, criatividade, espírito de equipa e dedicação».

Para os alunos, a aprendizagem é uma mais-valia pessoal e académica.

«O prémio agora alcançado representa, assim, um justo e merecido reconhecimento do esforço, da perseverança e da qualidade do trabalho desenvolvido pela turma e pelo nosso Agrupamento, revela a Escola.

 

Famalicão: “Laços Sem Fronteiras” vence prémio de empreendedorismo do Ave Social Festival

O projeto “Laços Sem Fronteiras”, criado por alunos da FORAVE, distinguiu-se entre nove propostas de empreendedorismo social, presentes no Ave Social Festival. Trata-se de um projeto social desenvolvido pelos alunos Alice Gomes, Beatriz Costa, Carla Rita, Katy Borges, Nilza Dias e Wilton Victoriano com o objetivo de ajudar a integração dos migrantes dos países africanos de língua oficial portuguesa, uma necessidade sentida pelos 4 alunos de São Tomé, Cabo Verde e Angola, que integram uma equipa de 6 alunos, incluindo 2 elementos portugueses.

O projeto não se fica por aqui, a equipa pretende auscultar a comunidade PALOP da FORAVE para compreender melhor as dificuldades sentidas durante o processo de integração em Portugal e, com o apoio da Ave Social HUB, desenvolver e implementar atividades de acolhimento e integração ao longo do próximo ano letivo.

A seleção dos projetos decorreu, no dia 29, durante a Ave Social Hub, com o apoio da professora Ana Silva, responsável pelo curso de Gestão.

Segundo a FORAVE, a participação neste festival permitiu o desenvolvimento de várias competências pessoais e profissionais, como o trabalho em equipa, cooperação, consciência social, autonomia, proatividade, organização e sentido de responsabilidade, fundamentais para o sucesso dos nossos alunos.

 

Famalicão: Inscrições para a Universidade de Verão terminam sexta-feira

Em www.famalicao.pt/universidade-de-verao-2026, pode inscrever-se em mais uma edição da Universidade de Verão promovida pela Câmara Municipal. As inscrições terminam esta sexta-feira, 5 de julho. A participação tem um valor de 30 euros e inclui seguro, refeições, atividades, kit do participante e transporte de autocarro para as instituições.

A Universidade de Verão, que terá lugar entre os dias 6 e 10 de julho, visa proporcionar a alunos do concelho que frequentam o Ensino Secundário a oportunidade de refletirem sobre o futuro do seu percurso formativo, após concluírem o secundário, através do contacto com laboratórios, oficinas tecnológicas, centros de investigação, estudantes, professores e investigadores de diferentes instituições, como de investigação, ensino pós-secundário e superior do concelho: IPCA, CIOR, CENFIM, FORAVE, CITEVE, Universidade Lusíada e CESPU.

Com jogos, atividades lúdicas, workshops, ateliers e ações de teamwork, pretende-se que os estudantes participem em diferentes atividades, partilhem dinâmicas e experienciem o ritmo e o espírito da vida académica.

Famalicão: Escola D. Maria II celebra 35.º aniversário e Dia do Patrono

O Agrupamento de Escolas D. Maria II celebrou, no dia 29, o 35.º aniversário e o Dia do Patrono com atividades que juntaram alunos, famílias, docentes e parceiros.

Sob o tema “Histórias Contadas (à volta de D. Maria II)”, a iniciativa transformou a escola num espaço de encontro, partilha e celebração. Houve exposições de trabalhos dos alunos do Pré-Escolar ao 3.º Ciclo; oficinas de cestaria, macramé e cerâmica; jogos tradicionais, atividades lúdicas; pintura e diversas expressões artísticas. Os diferentes departamentos curriculares associaram-se à organização da iniciativa, proporcionando experiências educativas e culturais para públicos de todas as idades.

Ao longo da tarde e da noite, o palco principal acolheu várias atuações musicais, momentos de dança e dramatizações.

A direção da escola destaca o empenho de todos os que contribuíram para a preparação e concretização do evento, agradecendo a participação das famílias e das instituições parceiras, nomeadamente da Associação de Pais pela decoração e dinamização do espaço de restauração; ao município de Famalicão pela disponibilização dos recursos logísticos. Dirige, ainda, um reconhecimento especial ao Departamento de Expressões Artísticas, responsável pela coordenação global da iniciativa, e aos assistentes operacionais.

 