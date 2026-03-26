Meningite em Famalicão: Criança que frequenta creche no concelho está hospitalizada

Um caso de meningite foi detetado em Famalicão.

A criança, que frequenta uma creche do concelho, encontra-se internada numa unidade hospitalar, onde permanece sob observação médica.

Contactado pela Cidade Hoje, o Delegado de Saúde esclareceu que a situação foi detetada esta quarta-feira, tendo sido de imediato aplicados todos os procedimentos previstos para este tipo de casos. Entre as medidas tomadas esteve a verificação do estado de vacinação das crianças que poderão ter estado em contacto com o caso identificado.

Segundo o responsável, a infeção foi provocada por um agente microbiológico que não requer medicação preventiva para os contactos. Por esse motivo, não houve necessidade de isolar ou até mesmo encerrar a creche.

Ainda assim, foi recomendada a continuidade das medidas de higiene que já estavam a ser adotadas no estabelecimento.

As autoridades de saúde continuam a acompanhar a situação mas adiantam que não há motivo para alarme social.