O momento está marcado para o dia 1 de outubro, quinta-feira, pelas 19h00, na Casa da Cultura da Trofa, dirigido a toda a comunidade, que poderá conhecer a preparação das interpretações, o trabalho coletivo e a dedicação que antecedem cada apresentação.

O objetivo é sinalizar um projeto que, desde 1999, tem contribuído para a formação musical de crianças e jovens e para a dinamização cultural do concelho.

Formado por 40 elementos, o Coro dos Meninos Cantores do Município da Trofa é dirigido, desde a sua fundação, pela maestrina Antónia Maria Serra.

Ao longo dos últimos 27 anos, os Meninos Cantores realizaram concertos em diferentes pontos do país e levaram o nome da Trofa além-fronteiras, com atuações em Espanha, Itália, França e Inglaterra.

Entre os momentos mais marcantes do seu percurso encontram-se a representação de Portugal no Coro Infantil Lusófono, em 2001, e a participação no Ano de Portugal no Brasil, em 2013.